Fastweb Mobile: ecco le nuove SIM 4G e 4G Plus

Fastweb annuncia l'arrivo, da oggi, del nuovo servizio 4G e 4G Plus per tutti i clienti di Fastweb Mobile. Con esso, chiaramente, vengono rilasciate anche le SIM per tutti i clienti Fastweb che vorranno utilizzare proprio tale infrastruttura per le proprie connessioni in mobilità. Tutto questo permetterà agli stessi di usufruire, senza costi aggiuntivi, ad una copertura della rete mobile fortemente ampliata ma anche di una migliore qualità di connessione.

L'arrivo delle nuove SIM 4G e 4G Plus di Fastweb Mobile permetterà agli utenti di navigare su smartphone a velocità decisamente superiori rispetto alle normali SIM con rete 3G. L'azienda sottolinea che chi utilizzerà la SIM 4G potrà raggiungere velocità fino a 100 Mbps in download e 40 Mbps in upload con la possibilità di avere garantita una copertura del 95% sul territorio nazionale. Per tutti coloro, invece, che risiedono nei 527 comuni in cui Fastweb Mobile è presente con la rete 4G Plus, grazie alle nuove SIM 4G Plus sarà possibile navigare ad una velocità fino a 300 Mbps in download.

“Il passaggio di Fastweb a operatore Full Mvno ci consentirà di avere maggiore autonomia, maggior controllo sull’infrastruttura tecnica e quindi sulla qualità e innovazione del servizio offerto” ha dichiarato Federico Ciccone, Chief of Marketing & Customer Experience di Fastweb. “Il passaggio al 4G è un passaggio fondamentale della nostra strategia che punta a offrire ai clienti Fastweb servizi sempre più convergenti a casa e fuori casa. Offriamo la migliore connettività a casa grazie alla nostra infrastruttura in fibra, accompagniamo i nostri clienti fuori casa grazie a WOW FI ovvero la rete di wi-fi basata sulla community dei clienti, offriamo il mobile 4G e il 4GPlus con la copertura più estesa e stiamo già lavorando per portare il 5G ai nostri clienti”.

Avevamo visto come agli inizi di dicembre l'operatore avesse apertamente dichiarato come Fastweb fosse già a lavoro per riuscire a divenire il primo operatore strutturato per il 5G grazie alla sua rete Fibra. I cabinet sparsi per l'Italia e gli accordi con Tiscali permetteranno all'operatore virtuale di divenire un operatore con infrastruttura proprietaria 5G. Un passo decisamente importante per i propri clienti che dunque potrebbero divenire i primi a poter navigare a velocità elevatissime ben prima dei concorrenti più agguerriti come Vodafone e TIM.

Per quanto riguarda le SIM 4G e 4G Plus, Fastweb Mobile, propone offerte con ricarica automatica con benefici per i clienti Fastweb che acquistano i servizi sia a casa che in mobilità. In pratica con 6€ al mese i clienti Fastweb (10 euro per i nuovi clienti) potranno scegliere:

MOBILE 250 : con 6GB di traffico, 250 SMS, 250 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile

: con 6GB di traffico, 250 SMS, 250 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile MOBILE 500: con 3GB di traffico, 500 SMS, 500 minuti verso tutti i numeri nazionali ri rete fissa e mobile

Invece con 10€ (15 euro per i nuovi clienti) gli utenti Fastweb potranno avere:

MOBILE FREEDOM: con 6GB di traffico, SMS illimitati e chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile.

Tutte le offerte prevedono chiaramente minuti di chiamate illimitati nei confronti dei cellulari Fastweb. Se si vuole conoscere tutti i dettagli specifici sulle nuove offerte per la rete mobile di Fastweb in 4G e 4G Plus si può consultare il sito internet ufficiale.