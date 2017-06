Fastweb Mobile: ecco le promozioni estive dell'operatore con minuti e internet gratis per 3 mesi

Fastweb Mobile festeggia l'arrivo dell'estate con l'ufficializzazione di nuove offerte per i propri utenti. Dalla giornata di oggi tutti gli utenti iscritti a liveFAST potranno usufruire della cosiddetta "Festa dell'Estate" con promozioni specifiche per chi ha bisogno di utilizzare internet durante le ferie nei luoghi di villeggiatura ma comunque non spendendo una fortuna. Da sottolineare anche il fatto che le offerte potranno essere sottoscritte dal 22 al 24 giugno anche per tutti coloro che sono già clienti Fastweb con linea fissa o anche i nuovi arrivati.

La novità sta nel fatto che l'operatore virtuale permetterà di ottenere ben 3 rinnovi, ossia 3 mesi, di servizi voce e internet in maniera del tutto gratuita senza limiti e vincoli. Per ottenere questa nuova promozione basterà attivare una delle quattro promozioni quali "Mobile 500, Mobile 250, Mobile 100 o Mobile Freedom" che avranno tutte un costo di attivazione di 20€, di cui 15€ di credito e 5€ per la SIM. Dopo i 3 rinnovi gratuiti le offerte avranno tutte il costo standard proposto da Fastweb Mobile.

Cosa prevedono le quattro offerte? Eccole tutte nello specifico:

Mobile 500: prevede 500 minuti, 500 SMS e 3GB di connessione internet 4G ad un costo di 9,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 5,95€)

prevede 500 minuti, 500 SMS e 3GB di connessione internet 4G ad un costo di 9,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 5,95€) Mobile 250: prevede 250 minuti, 250 SMS e 6GB di connessione internet 4G ad un costo di 9,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 5,95€)

prevede 250 minuti, 250 SMS e 6GB di connessione internet 4G ad un costo di 9,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 5,95€) Mobile 100: prevede 100 minuti, 100 SMS e 100MB di connessione internet 4G ad un costo di 1,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 0,95€)

prevede 100 minuti, 100 SMS e 100MB di connessione internet 4G ad un costo di 1,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 0,95€) Mobile Freedom: prevede Minuti Illimitati e 6GB di connessione internet 4G ad un costo di 14,95€ ogni 4 settimane (se si fosse clienti con linea fissa il costo viene scontato a 9,95 euro)

“Questa sarà un’estate davvero unica per moltissimi italiani per i quali niente sarà come prima grazie alle nostre nuove offerte mobili, semplici, trasparenti e uniche sul mercato” ha affermato Federico Ciccone, Chief of Marketing and Customer Experience Officer di Fastweb. “Abbiamo quindi scelto un regalo speciale per accompagnare gli italiani in vacanza e che risponde al bisogno crescente di condividere tutte le emozioni e i momenti più belli e di rimanere in contatto con i propri amici e affetti più cari sempre e ovunque. Tutti coloro che sottoscriveranno un’offerta Fastweb Mobile potranno parlare e navigare senza pensieri per tutta l’estate sfruttando tutta la potenza della rete 4G”.

Tutte queste offerte non posseggono extra costi, includono accessori come la segreteria telefonica, la funzione "richiamami" ma anche il controllo del credito senza alcun surplus. Da sottolineare anche la presenza dello scatto alla risposta totalmente gratuito.