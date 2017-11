Fibra: dal 2013 ad oggi la 1Gbps traina i prezzi e la copertura. Ecco i dati

La diffusione della Fibra Ottica in Italia non sembra rallentare anzi la sua diffusione è ancora maggiore grazie ad un abbassamento dei prezzi da parte degli operatori. La notizia giunge direttamente da SosTariffe.it il quale ha cercato di capire quale fosse l'andamento dei costi sostenuti dagli utenti per quanto riguarda la Fibra Ottica dal 2013 ad oggi. In questo caso l'analisi si è basata sulle velocità di connessione in tutto il territorio italiano e si è potuto constatare come in questi 4 anni i costi delle offerte siano calati del 35%. Non solo perché l'analisi ha rilevato come una percentuale pari al 22% della popolazione italiana sia potenzialmente raggiungibile dalle nuove tariffe per la Fibra 1000 le quali possono assicurare una velocità in download pari a 1Gbps. Le regioni con la maggiore quantità di abitanti che potenzialmente possono accedere a queste offerte sono Campania e Lazio.

Come è stato condotto lo studio da SosTariffe.it? L'indagine ha visto l'analisi dal 2013 al 2017 di tutte le offerte per la fibra ottica e ADSL. In questo periodo è stato considerato il prezzo medio periodico del primo anno di fornitura comprensivo di tutti gli eventuali costi aggiuntivi come il modem obbligatorio e l'attivazione per le diverse tariffe in fibra ottica quindi con velocità da 100, 200, 500 e 1000 Mbit/s e dell'ADSL da 7 e 20 Mbit/s. Non solo perché è stata realizzata anche una ricerca sulla copertura delle nuove tariffe a 1Gbps considerando la percentuale della popolazione che è potenzialmente raggiungibile. Infine è stata anche stimata la velocità di download media di ogni regione considerando i comuni raggiunti dalle offerte di fibra 1.000 confrontandole con quelle del 2016.

Come sono cambiati i prezzi negli anni? Per quanto riguarda l'ADSL con velocità da 7 a 20 Mega rispetto al 2013 il costo medio del primo anno di attivazione è sceso del 15% anche se rispetto allo scorso anno vi è stato un incremento del 3.5% circa causato dal passaggio alla fatturazione a 28 giorni che come sappiamo è stata da poco eliminata ed è in fase di cambiamento. Precisamente il prezzo medio varia dai 27.40€ del 2013 agli attuali 23.30€ attuali.

Per quanto riguarda invece la Fibra ottica appare evidente la continua flessione dei prezzi grazie alla maggiore diffusione del servizio. In questo caso i prezzi medi per una Fibra 100 Mega erano pari a 36€ nel 2013 a differenza dei 23€ richiesti invece oggi. Un calo del 35.23%. Meno importante invece la differenza con le velocità inferiori delle altre Fibre: le offerte per la fibra da 200 e 500 Mega vedono un prezzo medio di 26€ nel passato 2013 a differenza di 21.60€ di oggi. Infine la Fibra 1000 viene oggi 23.70€ ossia solo 2 Euro in più rispetto ai prezzi della Fibra 200-500.

Quali le regioni più coperte dalla Fibra 1000? SosTariffe.it ha deciso di analizzare anche la distribuzione in Italia della Fibra 1000 riscontrando come le regioni potenzialmente più raggiungibili siano al momento il Lazio e la Campania. In particolare si vede come la fibra ultra veloce sia potenzialmente attivabile dal 22.5% di tutta la popolazione italiana anche se manca di omogeneità.

Sì, perché il 4.8% di abitanti raggiunti dalla Fibra 1000 abita in Campania mentre la percentuale del Lazio è del 4.7%. Solo il 3% abita invece in Lombardia e le regioni con una percentuale tra 1.4% e 1.6% sono la Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Nel resto dell'Italia si scende a percentuali ancora inferiori con una variazione tra lo 0.17% e lo 0.19% nelle regioni come Marche e Trentino Alto Adige.