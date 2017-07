Flavio Cattaneo lascia TIM: la società alla ricerca di un sostituto

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, Flavio Cattaneo è l'amministratore delegato di TIM, ma solo ancora per pochi giorni. Il termine del mandato sarà il prossimo 27 luglio, quando l'operatore telefonico annuncerà i propri risultati semestrali. L'ufficializzazione della notizia, preannunciata da alcune indiscrezioni, è arrivata per mezzo di un comunicato stampa della società in cui avverte della convocazione imminente del Comitato Nomine e Remunerazioni.

"TIM comunica che sono in corso di convocazione il Comitato Nomine e Remunerazioni, nonché, a seguire, il Consiglio di Amministrazione, con all’ordine del giorno l’esame della proposta di definizione consensuale dei rapporti fra la Società e il dottor Flavio Cattaneo", sono le parole esatte del comunicato, in cui possiamo leggere che le riunioni verranno tenute oggi, lunedì 24 luglio. Qui verrà discussa anche la buonuscita dell'ex ad, sicuramente milionaria.

Al momento in cui scriviamo non conosciamo ancora la cifra, ma si parla di "almeno 25-30 milioni rispetto ai 50 milioni ai quali l'ad avrebbe avuto diritto secondo il suo contratto", si legge sul Sole24Ore. Secondo le ipotesi più accreditate al timone di TIM potrebbero andare Giuseppe Recchi, come vicepresidente esecutivo, Arnaud de Puyfontaine (CEO di Vivendi e Presidente della compagnia) e Amos Genish, che potrebbe prendere il ruolo attualmente occupato da Cattaneo.

Sposato dal 2011 con l'attrice Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo ha intrapreso dal 1989 la strada imprenditoriale costruendo un'impresa edile. A seguito dei suoi studi in Architettura, si è specializzato infatti in finanza e direzione aziendale nel settore immobiliare alla SDA Bocconi School of Management. Nel 2003 è stato Direttore Generale della Rai con ottimi traguardi ottenuti, e dopo una serie di ottimi risultati anche con altre aziende, sbarca in TIM ad aprile 2016.

Il tutto fino ai prossimi giorni, in cui Cattaneo lascerà il timone dell'operatore telefonico leader in Italia per dare, probabilmente, più spazio a Vivendi all'interno delle prossime scelte strategiche.