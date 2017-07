In chiusura il data center TIM di Bari: l'unico nel Meridione

A denunciare i piani di TIM è la CGIL di Bari con un lungo comunicato sull'argomento. A quanto pare l'operatore telefonico vorrebbe chiudere il Data Center di Bari, l'unico del Meridione d'Italia, forse per risparmiare sui costi dei canoni per gli immobili. Non ci sono ancora motivazioni ufficiali in merito alla presunta chiusura, che riguarderebbe un totale di 300 lavoratori - la totalità degli addetti IT impiegati - che non conosce ancora la propria "destinazione finale".

"Una scelta sbagliatissima", scrive la CGIL, "sia per gli interessi aziendali che per la valorizzazione di un prezioso bacino di professionalità". La struttura a cui si fa riferimento, con sede a Via Dioguardi a Bari, è nata alla fine degli anni '80 con finanziamenti pubblici con lo scopo di valorizzare molti informatici, ingegneri e specialisti pugliesi, consentendo loro di concretizzare il percorso di studi e quello lavorativo senza dover lasciare la regione.

Il Data Center di Bari è l'unico del Mezzogiorno e ospita gran parte dei sistemi e delle infrastrutture aziendali di sviluppo e collaudo, e parte di quelli di esercizio. Nello stabilimento si trovano più di 2000 metri quadri di sale sistemi, 7000 server fisici e virtuali, 4000 sistemi di storage e 4000 sistemi di backup, 50 mila caselle di posta elettronica. La sede consente inoltre di dislocare geograficamente e in maniera strategica una parte essenziale dei servizi TIM.

Funge infatti da nodo essenziale, secondo la CGIL, per la strategia di Disaster Recovery assicurata da TIM. In caso di eventi catastrofici l'operatore può passare la gestione delle funzionalità importanti al Data Center pugliese, o viceversa, mantenendo l'operatività delle funzioni essenziali per l'azienda e per il paese. La procedura di smantellamento e trasferimento sarebbe un "processo lungo" (stimato in due anni), con elevati costi di gestione e rischi di disservizi.

"Ma probabilmente, come da triste consuetudine, i responsabili di tali scelte sarebbero già altrove, in posizioni confortevoli (all'esterno o all'interno dell'azienda) e ben compensate", scrive la CGIL. Nel frattempo ci saranno 300 lavoratori da trasferire, il cui destino è ancora, al momento in cui scriviamo, sconosciuto.