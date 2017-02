Intel, il 5G non è solo "cellulari più veloci"

Intel si sta preparando a mostrare le fondamenta delle proprie soluzioni hardware di comunicazione 5G in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, che aprrà i battenti la prossima settimana nella città Catalana.

A dimostrazione dell'impegno in questo campo, la società di Santa Clara ha annunciato una nuova iniziativa che ha lo scopo di andare oltre la semplice costruzione di una rete cellulare più veloce rispetto alle infrastrutture attuali: collaborando con Ericsson, Honeywell, General Electric e l'University of California Berkeley ha dato vita al 5G Innovators Initiative che avrà lo scopo di individuare e mettere alla prova nuove idee con il potenziale di cambiare il modo in cui operano i dispositivi connessi, le aziende, le città e i mezzi di comunicazione.

Al lancio il 5GI2 si concentrerà in particolare sull'Industrial Internet of Things, comprese le applicazioni AR e VR per droni e applicazioni di primo soccorso. L'iniziativa andrà poi in seguito ad espandersi ad altri settori con l'eventuale ingresso di altre realtà, con il gruppo che ha l'ambizione di mettere a punto e testare applicazioni per i veicoli autonomi, smart infrastructure, per l'ambito sanitario e per quello dei media. I programmi pilota andranno ad includere progetti passo-passo dei requisiti di velocità, sicurezza e connettività, così che possano essere facilmente replicabili o distribuiti in forma open-source.

Asha Keddy, Vicepresidente e General Manager Next Generation Standards per Intel, ha commentato: "5G non è semplicemente realizzare smartphone più veloci. Si tratta di macchine e oggetti che sapranno offrire un futuro completamente nuovo, intelligente e connesso. La costruzione del nostro futuro 5G richiede un nuovo approccio di collaborazione e sviluppo".