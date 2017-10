Kena Mobile fa paura: 10GB e 1.000 minuti di chiamate a soli 5.99 ogni 30 giorni

Kena Mobile fa sul serio e propone da oggi e solo fino al prossimo 28 ottobre 2017 la nuova offerta Digital X Limited Edition che permetterà a tutti coloro che vorranno attivarla la possibilità di realizzare 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e ben 10GB di traffico internet su rete 3G di TIM il tutto ad un prezzo speciale di soli 5.99€ con un rinnovo automatico ogni 30 giorni. Un'offerta che Kena Mobile, l'operatore virtuale su reti TIM, sta proponendo a tutti coloro che vorranno realizzare la portabilità da un altro operatore.

Nel dettaglio l'attivazione dell'offerta Digital X Limited Edition sarà possibile solo per chi vorrà realizzare una portabilità da altro operatore qualsiasi effettuandola direttamente nei Kena Store in tutta Italia. In questo caso il costo dell'attivazione della promozione è completamente gratuito e prevede solo il costo della nuova SIM di Kena Mobile. Per quanto concerne i minuti l'offerta non prevede alcun scatto alla risposta e verranno tariffati sugli effettivi secondi di conversazione mentre la navigazione internet risulterà a scatti anticipati di 1Kb.

L'offerta Digital X Limited Edition offre a 5.99€:

1.000 minuti di chiamate verso tutti

10GB di traffico dati sotto rete 3G della TIM

Per quanto riguarda il traffico delle chiamate ma anche quello di internet, Kena Mobile, asserisce come gli utenti potranno utilizzarlo in tutto il territorio nazionale e soprattutto verso qualunque operatore fisso o mobile, per le chiamate, mentre per il roaming nei 31 paesi aderenti alla nuova normativa ci sarà il limite dei 2.2GB di traffico ogni 30 giorni. Superata questa soglia verrà applicata la tariffa da normativa europea al costo di 0.0094 euro a MB.

L'offerta verrà attivata sul piano base di Kena che prevede 35 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso la numerazione nazionale senza scatto alla risposta. Ogni singolo SMS inviato ha un costo di 25 centesimi di euro mentre verrà tariffato il traffico dati ogni 50MB a 50 centesimi.