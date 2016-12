La nuova rete Wind-3 sarà di ZTE: previsto nuovo centro di ricerca in Italia

ZTE ha annunciato una partnership con il nuovo colosso della telefonia mobile in Italia per la realizzazione della nuova rete mobile. I cinesi contribuiranno ad accrescere l'occupazione e ad aprire un centro di ricerca in Italia al fine di ridurre il digital gap del Belpaese.

Gli appassionati di telefonia mobile la conoscono probabilmente per i suoi smartphone, ma ZTE è principalmente un provider di caratura internazionale di apparati per le telecomunicazioni. Di origini cinesi, la società ha annunciato per mezzo di una nota rivolta alla stampa l'avvio della partnership strategica con Wind Tre "per il consolidamento e la modernizzazione delle attuali reti mobile". Attraverso l'accordo si realizzerà la rete "Golden Network", che consentirà all'operatore di fornire servizi innovativi ai clienti consumer e business.

"Siamo molto soddisfatti per questo accordo", ha dichiarato Xiao Ming, Presidente ZTE Europe, "frutto dell’impegno di tutto il Gruppo. Oggi, ZTE è uno dei principali provider nel campo delle infrastrutture tecnologiche legate alle Telecomunicazioni e le nostre capacità sono state premiate da un leader del settore come Wind Tre. L’attuale network dell’operatore è già di alto livello tecnologico e sarà nostra intenzione conservare le competenze acquisite negli anni ampliandole con le nostre capacità, così da offrire ai clienti Wind Tre servizi di assoluta qualità".

ZTE è presente in Italia da oltre 10 anni con sedi dislocate a Roma, Milano e Torino: "Vogliamo che l’Italia diventi il nostro hub europeo", ha proseguito il dirigente della compagnia. "E per questo desideriamo investire in modo considerevole nel Paese per dare vita ad un centro di ricerca, capace di sviluppare ulteriormente le nostre tecnologie. Il nostro programma di crescita prevede, inoltre, di incrementare a breve i dipendenti di ZTE, creando migliaia di nuovi posti di lavoro, aumentando le competenze dei nostri tecnici ed ampliando il numero delle persone impegnate nell'indotto".

ZTE e Wind Tre stabiliranno in Italia un nuovo centro d'innovazione "per lo sviluppo delle reti 5G e il miglioramento della user experience dei clienti attraverso le nuove tecnologie digitali". Le due compagnie cercheranno così di diminuire il digital divide, problema ancora purtroppo decisamente diffuso all'interno dei confini del nostro Paese.