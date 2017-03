Migliori Offerte ADSL 2017: come districarsi fra gli operatori

Al giorno d’oggi, sottoscrivere un’offerta ADSL e telefono è sicuramente una soluzione conveniente per tutti coloro che desiderano avere una linea telefonica fissa per effettuare chiamate e navigare in internet. A questo proposito, un’ottima strategia per risparmiare sui costi della bolletta del telefono è quella di attivare le cosiddette offerte “tutto incluso”.

Qual è la migliore offerta ADSL e telefono del momento?

Stiamo parlando di piani tariffari flat che includono connessione ADSL e chiamate illimitate (e senza scatto alla risposta) e che ti permettono di non prestare attenzione a quanto tempo passi al telefono o sul web. Se sei alla ricerca di un abbonamento di questo tipo, per comparare le migliori offerte ADSL clicca qui e inizia a farti un’idea di quali sono le promozioni disponibili al momento sul mercato della telefonia. Una volta effettuata una comparazione attraverso un portale di confronto, ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo dove ti illustreremo tutti i costi e le caratteristiche delle tariffe ADSL + voce più convenienti di inizio 2017.

Offerta ADSL SUPERJET di Fastweb

Al primo posto in ordine di risparmio troviamo SUPERJET, la tariffa flat di Fastweb con un costo di 25 euro/4 settimane per 1 anno (anziché 39 euro) per tutti i clienti che optano per l’attivazione online.

Nessun costo di attivazione e modem gratis

Uno dei fattori di risparmio legati a questa tariffa ADSL è quello di essere senza costi di attivazione, una spesa spesso richiesta dalla maggior parte delle compagnie telefoniche. Fastweb ti offre inoltre il grande vantaggio di avere il Modem FASTGate incluso nel canone. È comunque prevista però una spesa (una tantum) per l’attivazione del router pari a 70,20 euro, ovvero 1,95 euro per 36 rinnovi.

Tutti i dettagli di SUPERJET di Fastweb

Come anticipato, SUPERJET di Fastweb rientra nella categoria delle tariffe “tutto incluso”, permettendoti quindi di non dover fare attenzione a quanto tempo passi al telefono e sul web. La tariffa prevede infatti:

ADSL illimitata fino a 20 Mega di velocità in download e fino a 1 Mega di velocità in upload;

fino a 20 Mega di velocità in download e fino a 1 Mega di velocità in upload; Chiamate verso i numeri fissi nazionali illimitate e senza scatto alla risposta;

illimitate e senza scatto alla risposta; 5000 minuti/mese verso rete mobile nazionale.

Sottoscrivendo questa tariffa, avrai Dropbox Pro incluso per 12 mesi oppure un altro Servizio Digital a scelta tra CHILI Cinema, XBOX LIVE o Play Station Plus o l’opzione Chiamate Internazionali (gratuita per un anno, poi a 5 euro/mese).

Super ADSL Family di Vodafone

Un’altra offerta ADSL che si colloca tra le migliori in termini di rapporto qualità/convenienza è Super ADSL Family di Vodafone al costo di 30 euro/4 settimane. Questo prezzo è riservato ai clienti provenienti da un altro operatore e a coloro che hanno sottoscritto un qualsiasi abbonamento Vodafone mobile o una ricaricabile.

Nessun contributo di attivazione e modem in comodato d’uso

Come per l’offerta precedente, anche in questo caso siamo in presenza di un abbonamento che non prevede alcun costo per l’attivazione della tariffa. A differenza della promozione dell’operatore precedente, questo abbonamento ha però un contributo di attivazione della linea telefonica di 1 euro/4 settimane per 48 rinnovi, per un totale quindi di 48 euro. Ricordati però che dovrai farti carico di questa spesa solo se desideri installare una nuova linea fissa. Qualora ne possedessi già una, questo costo non è dovuto all’operatore.

Per quanto riguarda il modem, invece, Super ADSL Family non include nel canone in abbonamento questo dispositivo. Potrai decidere quindi di acquistarlo in autonomia online o presso i rivenditori di elettronica oppure di richiedere Vodafone Station Revolution al costo di 4 euro per 48 rinnovi, ovvero per una spesa complessiva di 192 euro. La spedizione del dispositivo direttamente a casa tua è gratuita e grazie all’App Smartphone potrai trasformare il tuo dispositivo mobile in un cordless in modo da gestire la tua linea ovunque ti trovi.

Che cosa include l’offerta Super ADSL Family di Vodafone?

Ma veniamo alle caratteristiche vere e proprie di questo abbonamento. Attivando questa offerta internet + telefono avrai:

ADSL senza limiti fino a 20 Mega di velocità su Rete Vodafone;

fino a 20 Mega di velocità su Rete Vodafone; Chiamate verso rete fissa e mobile nazionale senza limiti e senza scatto alla risposta;

senza limiti e senza scatto alla risposta; Telefonate verso rete mobile nazionale illimitate e senza scatto alla risposta;

illimitate e senza scatto alla risposta; Chiamate verso rete fissa internazionale di Stati Uniti, Canada ed Europa Occidentale (Zona 1) senza limiti e senza scatto alla risposta.

Sempre incluso nel piano tariffario, è prevista l’attivazione di una SIM dati da 1 GB/4 settimane su rete 4G per navigare in internet anche fuori casa. Inoltre, come per tutte le tariffe ADSL di Fastweb, sottoscrivendo SUPERJET avrai la sicurezza di utilizzare una connessione internet certificata dal progetto MisuraInternet, il programma di monitoraggio della qualità degli accessi a internet da postazione fissa dell’AGCOM.

TIM Smart Casa di TIM

Infine, tra le promozioni ADSL e telefono più vantaggiose del momento non possiamo non citarti anche TIM Smart Casa di TIM che prevede un canone in abbonamento di 19,90 euro/4 settimane per 12 mesi (poi 39,90 euro) se opti per l’attivazione via web.

Modem Wi-Fi a noleggio e contributo di attivazione

Il primo punto a favore di questa promozione ADSL è innanzitutto quello di essere senza contributo di attivazione dell'offerta TIM Smart Casa. Eccezion fatta per i clienti che hanno già una linea fissa TIM con ADSL FLAT che dovranno invece farsi carico di una spesa una tantum di 49 euro. La tariffa prevede invece una spesa di 35,18 euro di attivazione dell’ADSL e/o della linea di casa TIM

Come nel caso della promozione Vodafone che ti abbiamo precedentemente illustrato, anche in questo caso il modem non è incluso nell’abbonamento ADSL. TIM mette comunque in vendita abbinata lo Smart Modem Wi-Fi al costo di 3,90 euro/4 settimane per 48 rinnovi, ovvero per un totale di 187,2 euro. Per chi è già cliente TIM per la linea fissa, il router è acquistabile al prezzo scontato di 1,19 euro per 48 rate, quindi con una spesa totale di 57,2 euro.

Piano tariffario TIM Smart Casa

Se stai pensando di sottoscrivere un’offerta ADSL con questo operatore, qui di seguito ti riportiamo tutte le caratteristiche di questa promozione:

Internet senza limiti fino a 20 Mega in download e fino a 3 Mega in upload;

fino a 20 Mega in download e fino a 3 Mega in upload; Chiamate verso rete fissa nazionale senza limiti e senza scatto alla risposta;

senza limiti e senza scatto alla risposta; Telefonate verso rete mobile nazionale illimitate e senza scatto alla risposta.

Inoltre avrai incluso nel canone TIMvision, la TV On Demand dell’operatore con film, documentari, musica e cartoni e 2 interventi SOS PC gratuiti da richiedere entro il primo mese di attivazione dell’offerta.

Le migliori tariffe ADSL in sintesi

In conclusione, se sei alla ricerca di un’offerta ADSL che ti permetta di navigare sul web e di effettuare chiamate senza limiti di tempo Fastweb, Vodafone e TIM ti offrono le migliori soluzioni del momento. In particolare, SUPERJET è particolarmente indicata a chi desidera il modem incluso nella tariffa ADSL e non vuole farsi carico di alcun costi di attivazione.

Consigliamo invece Super ADSL Family a chi ha la necessità di avere un piano tariffario con l’opzione flat chiamate internazionali e TIM Smart Casa a tutti coloro che sono alla ricerca di una promozione con chiamate illimitate non solo verso rete fissa ma anche verso tutti i numeri mobili nazionali.