Nasce WiFi.Italia.it, la rete Wi-Fi gratuita in tutta Italia

Le premesse per fare qualcosa di buono e di concreto ci sono tutte. Ad annunciare la nascita di WiFi.Italia.it è l'Agenzia per l'Italia Digitale che spiega che con un'unica app e un unico sistema di accesso si darà l'accesso ad una rete Wi-Fi gratuita usufruendo dei servizi che le realtà locali offriranno. Il progetto sarà attivo già da questa estate, in modo da consentire a "cittadini e turisti di connettersi e navigare in rete in modo semplice".

Il progetto è stato presentato giovedì a Roma ed è frutto del consolidamento dei rapporti fra Italia e Commissione Europea, all'interno dell'iniziativa WiFi4EU volta a creare un mercato digitale unico offrendo una rete gratuita in tutta Europa. L'iniziativa dovrebbe consegnare un "accesso a internet di alta qualità" a chiunque si trovi nei "principali centri della vita comunitaria". Non solo cittadini o abbonati, ma anche a chi si trova di passaggio in una zona coperta.

La novità arriva a distanza di un anno dal protocollo firmato da Mise, Mibact e Agenzia per l'Italia Digitale. Con WiFi.Italia.it si punta a "federare le reti pubbliche e private" in modo da avere un'unica modalità d'accesso condivisa fra tutte le reti Wi-Fi pubbliche e private. Il progetto è infatti aperto sia soggetti privati e ad enti pubblici dotati di una propria rete. Al momento hanno firmato i protocolli d'intesa le Regioni Emilia Romagna, Toscana e la provincia di Trento. Nelle scorse settimane sono invece partiti i progetti pilota a Roma, Milano, Firenze, Prato e Bari.

L'app wifi.italia.it è già disponibile per il download in forma naturalmente gratuita su iOS e Android. Al primo avvio è richiesta una registrazione in cui è necessario inserire le proprie credenziali e il numero di telefono personale, in cui si riceverà un codice per la verifica dei dati inseriti. Eseguito l'accesso sarà possibile ricercare i Wi-Fi aderenti all'iniziativa attraverso una comoda mappa o selezionare il più vicino in base alla propria posizione.

Al momento la disponibilità di reti non è esemplare, ed è confinata soprattutto alle aree che abbiamo specificato poco sopra. È chiaro che il progetto è ancora sul nascere e che potrà solo migliorare con il passare del tempo, ma l'idea alla sua base è senza dubbio estremamente interessante.