Open Fiber: dopo la fibra ottica pronti a sviluppare il 5G

Open Fiber non si fermerà solo alla Fibra ma cercherà di approdare anche nel mondo delle telecomunicazioni mobile con il futuro della connessione a 5G. E' quanto emerge dalla ufficializzazione della sua entrata nel consorzio 5G Infrastructure Association (5G IA) che altro non è che uno dei principali network in Europa per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo sulla tecnologia 5G.

In questo caso l'interesse per le nuove infrastrutture 5G sembra essere divenuto sempre maggiore per molte aziende e il futuro di questa tecnologia sempre più vicino. La 5G Infrastructure Association cerca di sviluppare un'iniziativa della Commissione Europea cercando di ampliare gli orizzonti delle tecnologie 5G grazie all'utilizzo di investimenti per più di 700 milioni di euro che verranno stanziati poi con il programma.

Open Fiber sappiamo essersi costituita dall'unione di Enel e della Cassa Depositi e Prestiti è sarà essenzialmente una delle prime azienda a mettere mano ufficialmente alla sperimentazione della rete 5G in Europa nelle città di Prato e l'Aquila cercando di avvantaggiarsi nei confronti degli altri operatori che chiaramente non rimarranno a guardare. E' palese che la sua entrata nella 5G IA non può che incoraggiare gli utenti e tutti coloro che beneficeranno della nuova rete di internet veloce che permetterà l'abbattimento di nuovi muri in molti settori dall'industria 4.0 ai trasporti passando anche per il classico internet da mobile alla logistica e fermandosi perché alla domotica sia nel professionale che in quella casalinga.

La tecnologia 5G viene definita come il più grande balzo in avanti compiuto dai terminali mobile da diversi anni a questa parte e in tal senso basti pensare che ogni cella 5G dovrà sostenere almeno 20 Gbps in downstream mentre oggi una cella LTE muove "solo" 1 Gbps. Insomma un vero nuovo modo di vedere e soprattutto usufruire del nuovo "internet".