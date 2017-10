Rivoluzione Vodafone: nuovo logo e nuovo claim

Il Gruppo Vodafone ha annunciato tanti piccoli cambiamenti che sottolineano voglia di cambiamento. Si possono riassumere in tre categorie le novità dell'operatore telefonico: nuovo posizionamento, nuovo logo e nuovo claim. È il primo grande rinnovamento del brand dal 2009, quando la compagnia lanciava lo slogan "Power to you". La nuova strategia di comunicazione sarà applicata in Italia e negli altri 35 paesi in cui opera Vodafone.

Nuovo logo Vodafone

Il logo originale dell'operatore telefonico è stato creato nel 1985, mentre la figura di Pegaso è stata aggiunta quasi dieci anni più tardi, nel 1993. L'attuale rappresentazione del logo attraverso la "virgoletta" è stata invece introdotta nel 1997, e nel 2001 è stata incorporata anche una SIM card. Il restyling è invece datato 2005, con una ristrutturazione tridimensionale in chiave scheumorfica. La nuova "icona" di Vodafone ritorna al design minimalista, con una rappresentazione della virgoletta più evidente e in due dimensioni, che sovrasta la scritta Vodafone.



Nuovo claim e posizionamento Vodafone

Il nuovo claim Vodafone diventa "The future is exciting. Ready?", con la prima parte che sarà tradotta mentre "Ready" rimarrà in inglese in tutti i paesi in cui opera il brand. In italiano, quindi, avremo "Il futuro è straordinario. Ready?". Il nuovo percorso di Vodafone è pertanto rivolto al futuro, e non a caso. La società ha commissionato uno studio a YouGov scoprendo che indipendentemente dall'età la maggior parte degli intervistati (13 mila) ritiene che l'innovazione tecnologica avrà un impatto molto positivo sulla società nei prossimi 20 anni.

I giovani rimangono i più ottimisti, ma non sono gli unici. Secondo altri studi commissionati dalla compagnia i principali trend da seguire con maggiore attenzione sono: componenti stampati in 3D anche per la costruzione di alloggi, un incremento nella capacità globale di produzione di energia pulita, operazioni mediche personalizzate grazie alla bio-stampa 3D, nuovi sistemi di trasporto pubblico, progetti di raccolta idrica su larga scala, crescita dei sensori connessi in diversi ambiti con nuovi sviluppi nel settore alimentare e l'obiettivo di ridurre il consumo di carne.

Non sappiamo esattamente quale sarà il futuro di Vodafone e in quali ambiti sposterà il proprio interesse, quello che è chiaro è che intende promuovere un cambiamento all'interno del suo operato. Da oggi partirà inoltre una nuova campagna pubblicitaria a livello globale per i 33 anni di storia, con un filmato pensato per il mondo della televisione della durata di 60 secondi prodotto dalla Ridley Scott Associates.