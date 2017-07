Samsung annuncia il nuovo modem LTE 6CA: fino a 1,2Gbps in downlink

Samsung ha annunciato di aver ultimato lo sviluppo di un nuovo modem LTE che troverà posto nel SoC di prossima generazione ed è in grado di supportare, primizia assoluta nel settore, la tecnologia Six-Carrier Aggregation (6CA) per spingersi fino a velocità di trasferimento dati in downlin di 1,2Gbps. In termini più comprensibili: un film di 2 ore in HD può essere scaricato in una decina di secondi.

Si tratta di un incremento di prestazioni del 20% rispetto alla velocità massima teorica di 1Gbps del modem 5CA che Samsung ha integrato nel chip Exynos 8895 che si trova all'interno di Galaxy S8. Le elevate velocità di trasferimento sono possibili proprio grazie alla tecnica Carrier Aggregation in cui più frequenze vengono combinate insieme così da poter ottenere comunicazioni più stabili e performanti.

Il nuovo modem supporta inoltre la tecnologia MIMO 4x4 e la tecnologia 256 QAM per ottimizzare la velocità di trasferimento dati. Woonhaing Hur, vicepresidente della divisione System LSI Protocol Development di Samsung, ha commentato: "Con la crescente qualità dei servizi a contenuto, la richiesta per modem LTE ad elevate prestazioni continua a crescere anch'essa. Le velocità massime di 1,2Gbps con supporto 6CA sottolineano le capacità progettuali di Samsung e ci posizionano per l'imminente era del 5G".

La società coreana ha confermato che la produzione in volumi del nuovo chip sarà avviata entro la fine dell'anno in corso. Ciò significa che tale tecnologia non sarà disponibile con Galaxy Note 8 (previsto per il mese di agosto) ma sarà verosimilmente integrata nel SoC di prossima generazione, che andrà sotto il nome di Exynos 9810 e sarà con grossa probabilità il cuore dell'erede di Galaxy S8.