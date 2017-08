Samsung Galaxy Note 8 in arrivo anche con Vodafone Italia. Ecco tutte le offerte per il phablet

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 è finalmente ufficiale. Il re dei phablet è finalmente tornato e dopo il salto di ben due generazione ecco che anche per l'Italia sarà possibile acquistare da oggi il nuovo phablet creato dall'azienda sudcoreana per ogni tipo di esigenza e soprattutto per ogni tipo di utente. Un prodotto che abbiamo provato in una piccola anteprima e di cui potete ottenere ogni tipo di specifica tecnica e dettaglio direttamente nel nostro articolo di presentazione.

Per tutti coloro che volessero acquistare il nuovo Galaxy Note 8 di Samsung ecco che si fa strada la possibilità di utilizzare Vodafone Italia che permetterà agli utenti di preordinare da oggi, 24 agosto, il nuovo device direttamente in tutti i negozi Vodafone, dove sarà in vendita a partire dal 15 settembre. Da non sottovalutare la possibilità di ottenere con la prenotazione un Samsung DeX in omaggio, che consente di trasformare lo smartphone in un desktop.

Il nuovo Samsung Galaxy può essere acquistato a prezzo pieno a 999 euro o a rate in abbinamento a un’offerta Vodafone. In particolare, il nuovo smartphone Samsung, nelle versioni Gold e Black, può essere acquistato con l’offerta Vodafone RED (minuti e SMS illimitati e 8GB) a 15 euro ogni 4 settimane (con contributo iniziale di 299,99 euro). In omaggio 2GB aggiuntivi ogni 4 settimana.

Interessante scoprire come con il nuovo Samsung Galaxy Note 8 sia possibile utilizzare tutta la potenza della nuova Rete 4.5G di Vodafone Italia, oggi disponibile nelle città di Firenze e Palermo, fino a 800 Megabit al secondo, e nelle città di Milano e Verona, inizialmente fino a 550 Megabit al secondo.

Oltretutto il nuovo smartphone di Samsung supporta Vodafone Wallet, l’app gratuita per i pagamenti di Vodafone Italia che permette di pagare in modo veloce, semplicemente avvicinando lo smartphone al POS contactless, abbinando tutte le carte di credito dei circuiti Visa e MasterCard e l’account PayPal. In questo caso Vodafone Wallet prevede l’uso di una sim NFC ed è utilizzabile sia con contratti privati che business.