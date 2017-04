Tanti cambiamenti in 3 Italia: soglie ALL-IN da 28 giorni e roaming gratuito anche con Wind

3 Italia annuncia sul suo sito ufficiale alcune novità parecchio interessanti volte probabilmente a rendere più coerente la propria offerta in vista della fusione sul piano delle proposte commerciali con Wind. La prima vede una rimodulazione di tutte le opzioni ALL-IN che, a partire dal 1° maggio, si rinnoveranno ogni quattro settimane e non più ogni 7 giorni. L'addebito avverrà ogni 28 giorni e le soglie saranno valide per tutto il periodo (e non per una settimana).

Due gli obiettivi che hanno spinto la società a compiere le modifiche: "maggior controllo della spesa" e "semplificazione dell'offerta". Le soglie non saranno valide per l'intero periodo del rinnovo solo in presenza di limiti giornalieri: in questo caso "la fruizione resta invariata mentre il canone sarà addebitato ogni 28 giorni". Al superamento degli SMS inclusi nell'offerta la tariffa applicata sarà di 0,29€, mentre resta invariata la tariffa applicata al raggiungimento dei Giga.

SMS e traffico internet non utilizzato durante il periodo non potranno più essere utilizzati, come del resto avviene con tutti gli operatori. Gli utenti 3 Italia, si legge sulle note ufficiali diramate dalla compagnia, sono stati informati preventivamente dei cambiamenti con un SMS e potranno recedere dall'opzione scelta entro il 30 aprile senza costi aggiuntivi.

Questo il testo della pagina informativa apparsa sul sito ufficiale 3 Italia:

"Più semplicità, flessibilità, e più controllo sulla spesa, con il primo rinnovo di opzione utile a partire dal 1° maggio, tutto questo diventa realtà!



Le opzioni non si rinnoveranno più ogni 7 giorni, ma ogni 28 giorni, perciò minuti, SMS e GIGA* non saranno più vincolati a un rinnovo settimanale, ma saranno utilizzabili all’interno delle 4 settimane di validità della tua offerta.



Avrai più controllo sulla tua spesa: il rinnovo del costo avverrà sempre ogni 28 giorni e gli eventuali extra costi subentreranno solo al termine del consumo totale di minuti, SMS e GIGA previsti dalla tua opzione.



L’addebito e il rinnovo dell’opzione avverranno nello stesso momento, perciò ricordati che al rinnovo dell’offerta dovrai avere abbastanza credito nel tuo smartphone. Ti sei dimenticato di fare la ricarica in tempo? Nessun problema: ricarica subito e non dovrai più attendere, la riattivazione dell’opzione sarà immediata".

Fra le novità previste per il prossimo futuro c'è anche la possibilità di utilizzare "tutto" il traffico internet gratuitamente sfruttando le reti di Wind in roaming nazionale. L'opzione è gratis per tutti gli utenti a patto di attivare il roaming dati nazionale sul proprio dispositivo, e sarà resa disponibile nelle prime località a partire dai primi giorni del mese di maggio, con la promessa di espandere la possibilità presto in tutta Italia.