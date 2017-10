TC20 Zebra è il palmare rugged, con Android, per i punti vendita

Zebra Technologies è un'azienda americana impegnata nel settore dei computer palmari, degli scanner e delle stampanti di codici a barre. Si tratta delle soluzioni tipicamente utilizzate all'interno dei punti vendita, o dei locali utilizzati per il deposito delle merci, grazie ai quali poter gestire in modo più efficiente i prodotti stoccati e pronti per la commercializzazione.

Zebra ha annunciato una nuova famiglia di palmari rugged, TC20, che si posiziona quale proposta d'ingresso nella famiglia di prodotti di questo tipo. Con TC20 Zebra mira ad allargare la propria base clienti, offrendo una soluzione che è tarata sulle esigenze del tessuto di piccole e medie imprese che sono ben presenti nella realtà economica italiana, rappresentandone di fatto l'ossatura economica.

La gamma TC20 è proposta in due versioni, con e senza tastiera meccanica, ed è ovviamente incentrata su uno schermo touch da 4,3 pollici di diagonale. Il sistema operativo Android è abbinato ad una serie di soluzioni proprietarie di Zebra Technologies, tra le quali segnaliamo Zebra OneCare, che puntano a mantenere il dispositivo aggiornato per il lungo periodo nel quale si prevede che questo verrà utilizzato. Costruzione solida e in grado di resistere alle cadute accidentali differenziano del resto la gamma TC20 dalle altre proposte smartphone o palmari provenienti dal mondo consumer, spesso utilizzate per via del costo d'acquisto inferiore.

Con la gamma TC20 Zebra punta proprio a offrire soluzioni dal costo accessibile, si parte da circa 400€ + IVA, mettendo a disposizione una robustezza ben superiore a quella dei dispositivi consumer e abbinando questo ad una maggiore flessibilità di configurazione. Non manca la protezione alla polvere e all'acqua, oltre alla possibilità di utilizzate il dispositivo anche a temnperature che sono ben più basse di quelle tipiche per uno smartphone consumer. Zebra offre infatti una serie di accessori specifici, grazie ai quali personalizzare TC20 a seconda delle specifiche necessità di uso del cliente.

Un prodotto di questo tipo, posizionato ad un prezzo più accessibile rispetto ad altre proposte dell'azienda americana, offre ai clienti la possibilità di adottare una proposta rugged specificamente pensata per offrire soluzioni di visibilità in tempo reale delle operazioni aziendali. Nel confronto con le proposte consumer riadattate a questa tipologia di applicazioni, ad esempio abbinando uno smartphone ad una App specifica, una soluzione dedicata come TC20 offre per costruzione una superiore durata nel tempo che mette al sicuro da danneggiamenti accidentali e da interruzione del servizio. In ottica di costo complessivo di gestione un palmare di questo tipo, pur a fronte di un investimento iniziale più elevato, si rileva essere più conveniente dell'abbinamento tra prodotto consumer e App di gestione ed è in questa ottica che le aziende interessate devono in generale valutare l'acquisto di questa tipologia di dispositivi.