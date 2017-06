Telefonia all'estero: ecco le tariffe più vantaggiose dopo il fermo del roaming in Europa

Lo scorso 15 giugno la Commissione Europea ha ufficialmente posto fine al roaming europeo riuscendo a decretare la fine definitiva di un annoso problema che affliggeva tutti gli utenti che nel corso dell'anno si spostavano al di fuori del proprio paese di residenza e dovevano acquistare pacchetti per traffico internet o anche per le chiamate con un surplus non indifferente in termini economici. Il cosiddetto "Roaming Zero" ha permesso finalmente di azzerare il tutto e dare la possibilità di usufruire dei piani tariffari che solitamente vengono utilizzati nella nazione di residenza. In questo caso SosTariffe.it ha cercato di capire come sia cambiato il panorama delle tariffe dopo lo stop del roaming in Europa.

La ricerca ha permesso di constatare come il cambiamento sul roaming abbia modificato le promozioni attive da parte degli operatori e soprattutto se questo ha influito positivamente su di essi. SosTariffe.it ha cercato di simulare alcuni viaggi all'estero analizzando i costi proposti con le principali promozioni che gli operatori propongono tra pacchetti e tariffe ad hoc pensate proprio per le trasferte. In questo caso la cosa più importante da segnalare è il fatto che i prezzi delle tariffe speciali per chiamare e mandare SMS in Europa (che rimangono comunque acquistabili anche dopo lo stop del roaming in quanto l’utente potrebbe voler aggiungere al proprio pacchetto utilizzato in Italia un ulteriore bundle di chiamate o SMS) sono diminuiti addirittura del 49% rispetto allo scorso anno.

Non solo perché per chi viaggi negli USA le tariffe sono calate del 14% visto che lo scorso anno per realizzare una decina di chiamate e riceverne altrettante, con una durata in media di 4 minuti, inviare 15 SMS si spendeva più o meno 17 euro mentre oggi se ne spendono 15€. Le promozioni per il resto del mondo risultano più economiche del 53% circa e al momento chiamare e mandare SMS dall'estero in Italia costa circa 25€ contro i 53 euro precedenti.

Il roaming Zero ha permesso di azzerare i surplus delle tariffe per navigare in internet quando si è all'estero in un paese dell'Europa. Quello che è successo invece nel resto del mondo non ha visto un azzeramento dei costi ma comunque un beneficio generale. Sì, perché secondo SosTariffe.it utilizzare circa 150MB di traffico negli USA oggi costa circa 24 euro a differenza dei 43 euro che dovevano essere pagati un anno fa. Una diminuzione del 45% che viene registrata anche nel resto del mondo dove i prezzi sono scesi a 43 euro contro i passati 72 euro sempre per 150MB di traffico dati.