Telemarketing aggressivo: Telecom e Vodafone nei mirini dell'Antitrust

Telemarketing aggressivo: queste le accuse preliminari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Telecom e Vodafone. Con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza l'AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti dei due leader del mercato delle telecomunicazioni italiano perché avrebbero utilizzato una strategia promozionale sin troppo aggressiva contattando i clienti per vie telefoniche.

Ad annunciarlo la stessa Autorità per mezzo di una nota rivolta alla stampa: "I due operatori telefonici avrebbero posto in essere una significativa attività di telemarketing consistente nel contattare, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, anche attraverso soggetti esterni, la propria clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di comunicazione promozionale di propri prodotti o servizi", si legge nella nota.

Gli operatori sono accusati di contattare "in qualunque momento della giornata e in maniera insistente" consumatori sia già facenti parti della loro personale clientela che della concorrenza. Le telefonate avverrebbero, secondo le accuse, sull'utenza fissa così come su quella mobile in maniera considerata aggressiva dalle Autorità italiane. Del resto quanti di noi possiamo dire di non essere mai stati infastiditi da questa tipologia di telefonate non previste?

Vodafone e Telecom sarebbero quindi accusate di "condotta aggressiva", pratica vietata dal Codice del Consumo nel caso in cui venga provata la "ripetitività, l'insistenza e l'invasività delle sollecitazioni telefoniche", soprattutto quando le telefonate vengono effettuate in orari poco adatti al confronto telefonico. I funzionari dell'ACGM hanno pertanto eseguito una serie di ispezioni nelle sedi di Telecom, Vodafone e alcuni call center, aprendo due procedimenti istruttori nei confronti degli operatori.