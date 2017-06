TIM: 8GB di internet in regalo e molto altro per festeggiare l'estate

L'operatore telefonico ha lanciato una serie di offerte per festeggiare l'estate con cui propone diversi vantaggi ai propri clienti. L'iniziativa è valida fino al 25 giugno e al suo interno troviamo 8 GB di traffico dati da utilizzare in un giorno dall'attivazione, una promozione per le ricariche effettuate, e diverse altre offerte legate a partner commerciali o ai prodotti di terze parti. TIM lancia anche la TIM Special Unlimited Web Edition che può essere attivata solo online.

8 Giga in regalo per un giorno è una promozione rivolta ai clienti consumer ricaricabili che può essere attivata anche online gratuitamente: "Offre 8 Giga gratis da utilizzare fino alla mezzanotte del giorno successivo all'attivazione (ad esempio, se l’attivi martedì 20 giugno alle ore 15:00 , termina mercoledì 21 giugno alle ore 23:59)", si legge sul sito ufficiale. Può essere attivata solo una volta entro il 25 giugno 2017 dal sito e dall'app MyTIM Mobile, ha priorità di erosione rispetto alle altre offerte dati presenti e può essere utilizzata da telefonino anche come modem. Alla scadenza della giornata di validità il traffico non consumato verrà perso e verrà proposta l'attivazione di una nuova offerta su richiesta (1 Giga ogni 30 giorni a 3 €).

Un'altro regalo è "Ricarica online almeno 20€ entro il 22 giugno e avrai GRATIS 1 GIGA per una settimana". Il sito TIM lo spiega con queste parole: "Se effettui una Ricarica online di almeno 20€ dal sito www.tim.it, m.tim.it, Timinternet (in connessione mobile), da App MyTIM Mobile e App Timinternet dalle ore 00:01 del 20 giugno 2017 alle ore 23:59 del 22 giugno 2017, TIM ti premia con un BONUS di 1 GB di traffico dati, da utilizzare nell’arco di 7 giorni sul numero ricaricato". L'offerta è valida per i clienti con ricaricabile e consente di sfruttare un traffico dati di 1 Giga per 7 giorni dall'attivazione. Anche in questo caso il Giga può essere usato come modem e il traffico non consumato andrà perso.

Si potrà ottenere 1 Giga di traffico internet gratuito per una settimana anche prenotando un hotel in Italia dal sito co-branded Booking.com/TIM. TIM ha inoltre lanciato la TIM Special Unlimited Web Edition, un'offerta da 29 Euro ogni quattro settimane con cui è possibile avere chiamate ed SMS illimitati verso tutti, più un bundle di dati da 10 GB con roaming in UE e USA incluso nel prezzo. L'offerta è valida soprattutto per chi intende viaggiare nel continente americano, ma non ci sembra particolarmente invitante rispetto ad altre promozioni di vari operatori italiani. L'operatore offre in questi giorni anche i due Sony Xperia XZ Premium e Xperia L1 in sconto a, rispettivamente, 669,99 Euro e 179,99 Euro.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale TIM.