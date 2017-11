Tim Base New: dal 3 Novembre 2017 il cambio della tariffa base è gratis per tutti

TIM ha deciso di permettere a tutti gli utenti che lo vorranno di modificare il proprio piano base verso la tariffa TIM New in modo del tutto gratuito chiamando semplicemente il Servizio Clienti al 119. Una novità che di certo farà piacere a chi vorrebbe modificare il proprio piano base ma era bloccato dal dover pagare una quota per farlo. In questo caso chiunque potrà farlo senza dover più pagare e soprattutto in modo semplice e veloce tramite una chiamata al servizio clienti di TIM.

Ricordiamo come TIM Base New prevede la possibilità di avere chiamate nazionali a 23 centesimi di Euro al minuto con uno scatto alla risposta di 20 centesimi di Euro. Per gli SMS nazionali il costo è di 19 centesimi mentre la tariffazione a scatti risulterà anticipata di 60 secondi e si potrà contare l'uso sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea.

Chiaramente tale profilo Base verrà applicato se gli utenti non hanno realizzato alcun tipo di opzione, abbonamento o particolare promozione oppure anche quando le varie offerte si esauriscono prima della fine del mese. In questo caso il piano Base TIM New prevede un costo settimanale di 49 centesimi di Euro anche in presenza di altre offerte poste in essere. Ricordiamo che per modificare il piano base e portarlo al nuovo TIM New basterà chiamare gratuitamente il Servizio Clienti TIM al 119 e prossimamente anche tramite la sezione nell'area clienti MyTim del portale ufficiale.