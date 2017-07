Tim e Vodafone sotto accusa dell'Agcom: il traffico dati in promozione non può essere usato in Europa

Vodafone e TIM sono sotto investigazione da parte dell'Agcom per non permettere agli utenti italiani di usufruire, in alcune tariffe, del traffico dati in promozione nei paesi Europei dove vige la regola del Roaming Zero. In questo caso solo alcune offerte dei due operatori sembra violino in qualche modo i regolamenti sull'abbattimento delle regole del Roaming Zero introdotto qualche mese fa tramite approvazione della Commissione Europea. In questo caso è chiaro che si parli di traffico dati "regalato" o comunque in omaggio tramite l'attivazione di una speciale e specifica promozione (soprattutto estiva) ma che di certo taglia la possibilità agli utenti i poter usare i propri smartphone all'estero con quelle promozioni.

In questo caso le tariffe sotto inchiesta per quanto concerne TIM sembrano essere "TIM Special Medium" che permette di usare il Europa solo 2GB dei 4GB concessi dalla promozione. Stessa cosa per "Supergiga & Music" che dei 10GB di traffico dati totali permette di usufruire solo di 4GB in Europa al di fuori dell'Italia. Investigazione anche per Vodafone che con la sua "Pass Social & Chat" non permette di navigare con il traffico dati "regalato" al di fuori dell'Italia.

E' chiaro che non siamo di fronte ad una violazione effettiva dei termini del nuovo Roaming Zero visto che il traffico dati risulta omaggio in alcuni casi ma è palese che i due operatori potrebbero aver agito unilateralmente per "bypassare" in qualche modo i limiti del Roaming in Europa. Il commissario Antonio Nicita ha fatto sapere che già dalla prossima settimana scatterà un richiamo ai due operatori ai quali sarà richiesto di variare le promozioni in merito proprio alle presunte violazioni suddette. L'Agcom spiega come sia fondamentale agire per aiutare gli utenti a districarsi tra le molteplici tariffe proposte dagli operatori evitando malintesi con gli utenti come in queste situazioni. Vedremo quali saranno le azioni effettive dell'autorità italiana.