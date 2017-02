TIM elimina la velocità ridotta alla fine dei Giga su tutte le offerte

TIM ha annunciato una variazione nella propria offerta "al fine di rendere omogeneo il portafoglio di offerta mobile" attraverso la quale eliminerà su qualsiasi opzione dati la possibilità di navigare a velocità ridotta in seguito al termine del traffico internet. Nessuna modifica ai prezzi, ma a partire da ogni rinnovo successivo al 3 aprile non sarà più possibile continuare a navigare se si esauriscono i giga anche se in precedenza la propria opzione permetteva di farlo.

La compagnia ha iniziato ad informare tutti i clienti potenzialmente interessati da tale novità attraverso diverse modalità, fra cui l'SMS che riportiamo testualmente di seguito:

"Modifica delle condizioni contrattuali: Il prezzo della tua offerta non cambia, ma dal primo rinnovo successivo al 3/04/2017, se finisci i Giga, potrai continuare a navigare fino al rinnovo successivo solo attivando un'offerta dati aggiuntiva più adatta alle tue esigenze. Hai diritto entro tale data di recedere senza penali con i consueti canali di contatto o passare ad altro operatore. Tale modifica è determinata dall'esigenza di rendere omogeneo il portafoglio di offerta TIM".

L'SMS si conclude con l'esortazione di contattare il numero 409160 per ottenere ulteriori ragguagli sulla modifica. TIM informerà gli utenti anche con altri strumenti: oltre agli SMS e al numero 409160 per "ascoltare le informazioni di dettaglio personalizzate" sulle modifiche applicate sulla propria specifica linea mobile il cliente può informarsi via web con l'informativa dedicata presente nella sezione MyTIM Mobile del sito tim.it, a questo indirizzo, o attraverso il Servizio Clienti 119.

Una volta esauriti i Giga previsti dal proprio piano internet l'utente potrà navigare solo ed esclusivamente attivando un'offerta dati aggiuntiva a quella già presente, naturalmente a pagamento. Per indorare la pillola l'operatore offre "1 Giga gratis per 7 giorni", una promozione attivabile solo una volta ed entro il 5 aprile 2017 che "regala 1 GIGA aggiuntivo per navigare in Internet alla velocità del 4G di TIM da smartphone, PC e Tablet".

Sulla nota ufficiale rilasciata dalla compagnia leggiamo, infine:

"Il Cliente che non accettasse le modifiche proposte, in base all’art. 70.4 del D.Lgs. 259 del 2003, ha la facoltà di recedere senza penali entro il 3 aprile 2017 anche tramite passaggio con portabilità ad altro gestore. Per richiedere il recesso dal contratto, che comporta la cessazione della linea e, ove non sia richiesto il passaggio ad altro operatore, la perdita del numero telefonico in tuo possesso, Clicca qui. Nel caso in cui sulla linea sia presente un Prodotto in rateizzazione in corso di vigenza contrattuale (24 o 30 mesi in funzione del prodotto scelto), sarà addebitato il saldo delle rate residue a scadere e il prodotto resterà di proprietà del cliente".