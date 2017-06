TIM Estate 2017: ecco le quattro nuove tariffe. Fino a 1000 minuti e 3GB di traffico dati

L'estate 2017 è sempre più vicina e con essa anche le offerte che gli operatori italiani realizzano per i propri clienti tra minuti di chiamate e traffico dati per navigare in internet. In questo caso parliamo di TIM che ha ufficializzato ben quattro nuove tariffe per tutti coloro che decideranno di acquistare una SIM ricaricabile nuova. In questo caso le Special Summer Edition risultano essere tariffe con SIM ricaricabili e non abbonamenti ma che oltretutto permettono di avere un buono sconto in caso di presenza di una rete fissa TIM anche a casa. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le possibilità per gli utenti.

Special MEDIUM Summer Edition prevede 400 minuti e 2GB a 14.90€ che diventano 4GB per chi ha rete fissa TIM con uno sconto a 11.90€ con addebito automatico

prevede 400 minuti e 2GB a 14.90€ che diventano 4GB per chi ha rete fissa TIM con uno sconto a 11.90€ con addebito automatico Special LARGE Summer Edition prevede 1000 minuti e 2GB a 19.90€ che diventano 4GB per chi ha rete fissa TIM con uno sconto a 14.90€ con addebito automatico

prevede 1000 minuti e 2GB a 19.90€ che diventano 4GB per chi ha rete fissa TIM con uno sconto a 14.90€ con addebito automatico Special UNLIMITED Summer Edition prevede minuti illimitati e 3GB a 34.90€ che diventano 6GB per chi ha rete fissa TIM con uno sconto a 29.90€ con addebito automatico

prevede minuti illimitati e 3GB a 34.90€ che diventano 6GB per chi ha rete fissa TIM con uno sconto a 29.90€ con addebito automatico Special VOCE Summer Edition prevede solo 500 minuti a 9.90€ che diventano 1000 per chi ha la rete fissa TIM con addebito automatico

Queste nuove tariffe possono essere attivate già da subito e per farlo basta recarsi in un qualsiasi negozio TIM con una spesa di attivazione pari a 5 Euro per tutti i clienti nuovi che provengono da un altro operatore o di 9 Euro per coloro che non hanno una portabilità.

Con le nuove TIM Special Summer, l'operatore italiano, ha deciso di rinnovare anche la tariffa speciale TIM Smart Fibra e Mobile che permette agli utenti di utilizzare sia la rete a casa o in ufficio ma anche di utilizzare una SIM per qualsiasi smartphone di ultima generazione. In questo caso la tariffa speciale TIM Smart permetterà agli utenti che la sottoscriveranno di usare la Fibra fino ad una velocità in download di 1000 Megabit con FTTH e in associato anche una SIM card con 100 minuti di chiamate e 1GB di traffico in 4.5G, la nuova rete cellulare ad altissima velocità. In questo caso il costo dell'offerta è pari a 19.90€ fino al 30 giugno ogni 4 settimane e per il primo anno mentre a posteriori il costo aumenterà a 34.90€.