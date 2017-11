TIM: fino a domenica 12 novembre con Tim Ten Go in regalo ulteriori 10GB gratis

Tutti gli utenti che attiveranno, nei negozi TIM, la nuova TIM Ten Go potranno ottenere ulteriori 10GB di traffico dati gratuitamente i quali verranno sommati a quelli pagati con l'offerta. La promozione, salvo cambiamenti, sarà attivabile fino al prossimo 12 novembre 2017 e potrà essere utilizzata da tutti gli utenti Wind, 3 Italia ma anche PosteMobile che chiederanno la portabilità del proprio numero appunto in TIM.

TIM Ten Go+10GB Free, alias TIM Ten Go 20GB, permette a tutti gli utenti che la attivano di ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionale sia di rete fissa che mobile e 20GB di traffico dati a soli 10€ ogni 4 settimane con addebito sul credito residuo. In questo caso la promozione prevede un'offerta base di minuti illimitati verso tutti e 10GB di traffico dati a cui però contestualmente si aggiungono ulteriori 10GB gratuiti offerti da TIM per un totale appunto di 20GB ogni 4 settimane sulla rete nazionale fino al 4G.

Il costo di attivazione dell'offerta TIM Ten Go risulta essere di 9€ a cui però è previsto un ulteriore addebito di 29 Euro in caso la SIM non rimanga attiva per almeno 24 mesi. Il costo invece della SIM nei negozi TIM è pari a 10€ con 5€ di credito incluso anche se in alcuni casi sono presenti le SIM al costo di 5€ con 1€ di credito incluso. Da sottolineare come il costo dell'attivazione della SIM, il costo dell'attivazione dell'offerta e le prime 4 settimane dovranno essere pagate direttamente al negozio TIM al momento delle operazioni di attivazione.

Ricordiamo anche come i minuti di chiamate e il traffico dati inclusi nell’offerta non utilizzati al termine del periodo di 28 giorni non saranno cumulabili con quelli della settimana successiva. Inoltre i minuti di traffico sono verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di Operatori nazionali e non sono validi nei Paesi Extra dell’Unione Europea. L’offerta prevede l’attivazione automatica dell’opzione extra soglia Giga di Scorta la quale permette al cliente Tim che termina i suoi Giga, di continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 MB. Il Giga di Scorta viene utilizzato solo quando il cliente Tim ha terminato il traffico internet a disposizione.

Infine al momento dell'attivazione in automatico si attiva il profilo tariffario base TIM One Prime Go che prevede un costo di 0.49 centesimi di Euro ogni settimana (gratis nelle prime 4 settimane) il quale permette di avere chiamate e SMS illimitati a tempo indeterminato verso un numero mobile TIM a scelta ma anche di vince alcuni premi come biglietti per il cinema o premi in ricariche. Ricordiamo però che in qualunque momento è possibile passare al piano tariffario base TIM Base New che non ha costi fissi settimanali anche se il passaggio piano prevede un costo di 3 Euro da sito ufficiale o di 7 Euro dal negozio TIM.