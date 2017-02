TIM lancia i nuovi profili per la fibra FTTC da 200 / 20 Mbps

TIM ha annunciato l'introduzione del profilo tecnico VDSL2 35b, noto anche come Enhanced VDSL o EVDSL (V7) che porterà la velocità di download della fibra ottica FTTCab ad un massimo di 200 Mbps. Il nuovo profilo verrà utilizzato ad aprile 2017 sulle nuove reti proprietarie di TIM, anche quelle offerte ad altri provider internet, quindi è probabile che nelle prossime settimane seguiranno gli annunci dei diversi operatori con cui informeranno i propri clienti sulle novità.

Il lancio di TIM è stato infatti effettuato all'interno del canale "wholesale", in cui si legge anche che a giugno 2017 verranno introdotti ulteriori due profili: uno VDSL2 (V6) e uno EVDSL (V8), entrambi con un aggancio minimo più alto per gli operatori che vogliono garantire ai propri clienti eventuali velocità minime. La compagnia ha riportato una tabella in cui vengono esplicitate le differenze fra i tre profili di accesso, dove leggiamo che i profili V7 e V8 arriveranno a 200 Mbps.

I tre profili verranno promossi tutti con un upload da 20 Mbps, quindi molto più alto rispetto alle FTTC attuali (da 3 a 10 Mbps), mentre il profilo V6 avrà un download massimo teorico di 100 Mbps a fronte dei 200 Mbps delle altre soluzioni. Sarà molto altalenante la velocità netta dei vari profili, da un minimo di 1 Mbps a un massimo di 200 Mbps per il profilo V7, laddove i profili V6 e V8 partiranno da un minimo di 15 Mbps. Discorso analogo, con le dovute proporzioni, può essere fatto con l'upload.

La tecnologia EVDSL è retro-compatibile con i profili tecnici VDSL2 attualmente in uso per l'offerta Bitstream NGA/VULA, quindi sarà possibile erogare i profili V7 e V8 anche sui modem non aggiornati e utilizzati per le precedenti connessioni FTTCab. In questo caso però si rinuncerà alla velocità teorica massima garantita dalla EVDSL, compatibile solo ed esclusivamente con i nuovi modem che supportano il profilo tecnico 35b.

I nuovi profili FTTCab mantengono invariati gli SLA di Provisioning e di Assurance dell'Offerta di Riferimento, mentre le condizioni economiche (contributi e canoni mensili), così come le loro date di effettivo rilascio in esercizio, verranno comunicati con apposite news.