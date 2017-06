TIM lancia la fibra da 1000 Mbps in 70 comuni italiani: come verificare la copertura

TIM annuncia il lancio della fibra ottica da 1000 Mbps in 70 comuni italia, insieme "alla prima offerta che unisce la migliore velocità della fibra con quella del 4.5G mobile". Le nuove reti sono in grado di trasferire file a 100 Mbps in upload, mentre il 4.5G consentirà a partire da luglio di navigare in mobilità a 700 Mbps in varie città dello Stivale, come Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, Taormina e Giardini-Naxos.

TIM accelera quindi con la banda ultralarga non solo sul fisso, ma anche sul mobile. L'operatore telefonico ha ottenuto l'importante risultato attraverso una serie di investimenti per espandere e migliorare la rete in fibra proprietaria, capace adesso - stando ai dati rilasciati - di raggiungere il 67% delle abitazioni e, lato mobile, oltre il 97% della popolazione in 4G. Le due reti vengono accorpate con il servizio "Fibra e Mobile", che copre 70 comuni già dotati di fibra FTTH e 11 città con la nuova e più moderna rete 4.5G in preparazione dell'arrivo del 5G.

Le nuove reti dovrebbero migliorare le performance dell'attuale FTTH sia in download che in upload, sfruttando un'infrastruttura che collega centrali, armadi e abitazioni (o uffici) utilizzando solo ed esclusivamente la fibra ottica e senza parti in rame (caratteristica tipica della FTTC). Le nuove prestazioni dovrebbero consolidare l'esperienza d'uso già tipica con la fibra ottica, quindi supportando applicazioni che richiedono alta capacità di banda, basse latenze (gaming) e che offrono l'accesso a contenuti multimediali premium ad alta risoluzione.

Chi vuole aderire alla nuova offerta "Fibra e Mobile" può farlo sfruttando la promozione attualmente attiva sul sito web ufficiale, richiedendo connessioni da 100 fino a 1000 Mbps con l'opzione Mobile Special con 1 Giga di traffico incluso in 4.5G ad un prezzo di 19,90 Euro ogni quattro settimane. La promozione vale solo per il primo anno dall'attivazione, dopodiché si passerà ad un prezzo di 34,90 Euro per ulteriori 3 anni. Prima di attivare la nuova offerta è consigliato verificare la copertura nella propria zona, e se si è idonei a ricevere la 1000 Mbps.

Maggiori informazioni sulla nuova offerta possono essere trovate sul sito TIM ufficiale, fra cui quelle per richiedere l'attivazione dell'offerta e per la verifica della copertura.

TIM parla di investimenti pari a circa 11 miliardi di euro in Italia per il triennio dal 2017 fino al 2019, fra cui ben 5 miliardi dedicati esclusivamente all'innovazione della rete. Secondo i numeri rilasciati dalla società sono stati raggiunte 16 milioni di unità abitative di 1.900 comuni, di cui 1.300 con velocità fino a 200 Mbps e 70 in FTTH. In mobile ha portato la velocità in upload ad un massimo di 75 Mbps, caratteristica che può essere sfruttata con i nuovi Galaxy S8 e i Sony Xperia XZ Premium per migliorare le performance soprattutto con i trasferimenti sul cloud.