TIM presenta TIM HUB, TIM BOX e sfonda il muro del Gigabit su mobile

TIM ha annunciato di aver raggiunto la velocità di 1 Gigabit al secondo in download con la sua rete 4.5G attraverso la tecnologia Licensed Assisted Access (LAA). La compagnia ha anche lanciato il piano TIM Home Platform, con due prodotti che puntano a divenire il "cuore tecnologico" della smart home: TIM HUB è un modem evoluto che sarà disponibile a partire dal mese di settembre; TIM BOX un nuovo decoder per accedere ai servizi di intrattenimento digitale.

In parallelo a questi lanci, la compagnia ha anche inaugurato a Milano il primo dei nuovi concept store che presenta all'interno aree dedicate alla smart home, al gaming, all'intrattenimento e all'ufficio, con esperienze che sono tutte abilitate dall'infrastruttura a banda ultralarga dell'operatore telefonico.

Per ottenere una velocità di 1 Gbps su mobile TIM ha utilizzato la tecnologia LAA che aggrega le frequenze LTE con lo spettro non licenziato a 5GHz. In questo modo si abilita la copertura in ambienti ben precisi, come stadi, centri commerciali, piazze e parchi, tramite small cell a basso impatto visivo. Il servizio sarà disponibile per gli utenti a Milano e a Torino a partire da settembre, e a seguire arriverà anche in altre grandi città italiane insieme al servizio di upload fino a 130 Mbps che arriverà in tutte le principali città e oltre 1.100 comuni.

Per la sperimentazione TIM ha utilizzato uno smartphone ASUS (non meglio specificato) con piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 e modem integrato LTE X16 con abilitata la tecnologia LTE-Licensed Assisted Access di Ericsson.

In queste ore l'operatore telefonico ha lanciato anche TIM HUB, nuovo modem evoluto e base per la "smart life domestica": offre una capacità in download di un massimo di 2 Gbps, dispone di ben sei antenne e facilita ulteriormente l'installazione della fibra sia FTTCab fino a 200 Mega che della FTTH fino a 1000 Mega. Può essere gestito via app dedicata anche da smartphone e sarà disponibile a partire dal mese di settembre per i clienti che scelgono le offerte Smart Fibra Plus 200 e Smart Fibra Plus 1000.

TIM BOX (costa 2,99 Euro ogni 4 settimane in 48 rate) è invece il nuovo decoder di TIM, complementare al TIM HUB, che consente di accedere direttamente ai servizi di intrattenimento TIM Vision e TIM Games. Supporta le connessioni Wi-Fi da 2.4 e 5 GHz, uno storage di 32 GB dedicato alle app e un telecomando con ricerca vocale. TIM Games, nello specifico, è una nuova piattaforma piattaforma per il gaming che sarà disponibile a partire dal mese di settembre: consente il download gratuito di titoli come Asphalt 8, Dungeon Hunter 4, e anche di accedere ad un catalogo di giochi per console in streaming, come GRID Autosport Complete. Al TIM BOX può essere collegato anche il TIM Gamepad con finiture soft touch e bassa latenza.