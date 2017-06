TIM pronta ad aggiornare le proprie linee in Fibra. In arrivo velocità fino a 200 mega gratis

TIM sta potenziando le proprie reti internet in Fibra permettendo agli utenti già TIM di realizzare un upgrade con nuove offerte per velocità fino a 200 Mega. In questo caso le offerte sembrano riservate a tutti gli utenti che già sono in possesso di un abbonamento con Fibra a 100 Mega e che per un periodo limitato, anche se non è chiaro fino a quando, potranno ottenere il passaggio alla Fibra 200 Mega con upgrade anche del modem il tutto in modo completamente gratuito.

Quello che però cambia sostanzialmente è la tecnologia per questo tipo di linee visto che vengono messe a disposizione di chi è raggiunto dalla rete FTTC ossia la cosiddetta fiber-to-the-cabinet con un aggiornamento anche degli armadi capaci di supportare il protocollo VDSL. In questo caso la fibra attuale in FTTH ossia la classica fiber-to-the-home non dovrà necessariamente arrivare fino a casa ma si potrà accedere ai piani superiori della Fibra 300 Mega.

Il tutto proviene dalla volontà da parte di TIM di potenziare in maniera totale la propria rete permettendo quindi un aggiornamento a tutti coloro che già usufruiscono della rete in Fibra a 100 Mega. In questo caso secondo alcune diciture dell'azienda stessa gli utenti che vorranno effettuare il passaggio alla nuova velocità potranno farlo in modo totalmente gratuito, per un periodo limitato, a differenza del pagamento di 5€ al mese in più da listino. Palese il fatto che per raggiungere le velocità di 200 Mega sarà necessario il cambio del modem che proprio TIM permetterà a tutti gli utenti che usufruiscono del proprio. In tal senso si potrà utilizzare il nuovo modem Technicolor con supporto al 35b dell'azienda italiana che dunque potranno permettere una velocità in download fino a 216 Mega e 21.6 Mega in upload.

Ricordiamo oltretutto che in tal caso cambierà anche il profilo della rete Fibra con l'offerta specifica denominata "TIM SMART FIBRA PLUS" la quale saprà in possesso proprio dell'opzione SMART FIBRA PLUS 200 quella per avere appunto i sospirati 200 Mega in download. Per ogni altra informazione specifica è possibile andare sul portale TIM dove si può verificare la copertura in base al proprio comune di residenza e alla propria via.