TIM raggiunge i 700Mbps in download su rete mobile (4.5G)

TIM utilizza ancora una volta la città di Torino come base di partenza per i suoi esperimenti sulle reti mobile a banda larga di ultimissima generazione. Gli ultimi esperimenti sono tutti rivolti al 5G, tecnologia di rete che dovrebbe essere diffusa in tutto il suolo italiano entro il 2020. I risultati di queste prime fasi di sperimentazione su rete live sono stati esposti martedì all'interno di un incontro chiamato "5G Day" con rappresentanti delle istituzioni, autorità e aziende del settore.

L'operatore telefonico ha dichiarato che ha raggiunto su rete live mobile velocità di 700 Mbps e 75 Mbps rispettivamente in download e upload sfruttando infrastrutture hardware fornite da Qualcomm ed Ericsson. Il nuovo traguardo fa seguito al primato europeo realizzato con il lancio della tecnologia 4.5G, che era fino ad oggi di 500 Mbps. Le nuove velocità verranno inoltre rese disponibili agli utenti "nei prossimi mesi" con l'arrivo di smartphone abilitati.

Al momento in cui scriviamo non sono state annunciate le città che offriranno un'infrastruttura tale da raggiungere queste velocità, che naturalmente è caratteristica essenziale ancor prima della compatibilità del dispositivo in uso. Con i nuovi annunci TIM intende anticipare l'arrivo delle reti 5G nella città di Torino, promettendo le prime sperimentazioni live in ambito metropolitano entro il 2018. Torino sarà la prima città d'Italia e fra le prime in Europa a dotarsi della rete mobile 5G.

Già entro il 2017 TIM dovrebbe riuscire ad installare oltre 100 small cell nelle principali aree del centro città, come via Roma, via Po, via Garibaldi, via Lagrange, piazza Vittorio, nel Quadrilatero Romano e nelle zone del Politecnico e dell’Università di Torino. Non si tratta solo di un aumento di velocità, secondo TIM, il 5G avrà infatti destinazioni d'uso molto diverse rispetto alle attuali reti LTE e sarà il centro nevralgico di tutto quello che avverrà nella smart city.

Durante l'evento sono stati discussi anche altri argomenti legati alla diffusione del 5G, come la definizione dei requisiti per gli standard. TIM ha annunciato una partnership con Ericsson per lanciare il "5G for Italy", programma pensato per aggregare piccole e medie imprese nello sviluppo di soluzioni e servizi facenti uso delle nuove reti. La compagnia ha infine raccontato alcuni scenari d'uso e descritto i vantaggi che offrirà il 5G rispetto alle tecnologie attuali.

Di seguito la visione della società:

"La tecnologia 5G porterà nel 2020 ad una forte trasformazione della rete fissa e mobile con capacità di trasmissione fino a decine di Gigabit/s, con pre­stazioni 10 volte superiori a quelle attuali per fruire di contenuti video ultraHD e servizi di cloud computing. Introdurrà una significativa diminuzione della latenza fino a pochi millisecondi (circa un decimo rispetto ad oggi) per i servizi di controllo in real time. La nuova rete consentirà inoltre la realizzazione di sensori e oggetti alimentati a batteria con durata superiore ai 10 anni, con una importante riduzione dei consumi. Il 5G permetterà la coesistenza di terminali connessi fino a 100mila per cella e prestazioni ad elevatissima affidabilità per le attività mission critical (public safety ed eHealth). Il 5G sarà in grado di gestire la comunicazione tra molti terminali e oggetti creando le basi per i più sfidanti scenari dell’Internet of Things, adottando soluzioni innovative per la robotica, la sanità, l’ambiente, la realtà aumentata e i sistemi di logistica self dri­ving".