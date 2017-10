TIM regala 8GB di traffico dati per Halloween in risposta a Vodafone. Ecco come attivarli

Halloween si avvicina e con esso anche le promozioni che gli operatori mobile stanno ufficializzando per i propri utenti. Ecco che dopo aver visto il regalo del venerdì da parte di Vodafone che con il suo classico Happy Friday ha omaggiato i clienti fedeli di traffico illimitato per tutte le notti per una settimana intera. In questo caso in risposta a ciò anche TIM ha voluto festeggiare Halloween con i suoi utenti e permetterà agli stessi di utilizzare ben 8GB di traffico dati in un giorno.

Nello specifico la nuova offerta di TIM è già attivabile da oggi fino al prossimo 1 novembre nell'area riservata al proprio account sul sito dell'operatore TIM o anche sull'app MyTIM nella sezione Offerte per te. In questo caso basterà attivarla e al termine delle 24 ore di traffico gratuito verrà disabilitata in modo del tutto automatico sena dunque costi per il cliente e soprattutto senza dover essere nuovamente disattivata.

Come detto la promozione permette agli utenti di usare per 24 ore fino ad 8GB di traffico dati sotto rete 4G. Consigliamo di attivare la promozione poco dopo la mezzanotte in modo da utilizzare 8 GIGA in regalo fino alle 23:59 del giorno successivo. In più se si attiva sabato 28 ottobre 2017 alle 00:01, grazie al cambio di orario per l'ora legale sarà possibile utilizzare la promozione per 49 ore. La promo di TIM come detto si differenzia da quella di Vodafone che ricordiamo permetterà di attivare la Giga Night Special ottenendo dalle 23 alle 7 del mattino traffico internet illimitato per un'intera settimana.