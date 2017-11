TIM regala una ricarica del valore di 250 Euro. Ecco come partecipare

TIM ha attivato nella giornata di oggi la promozione denominata "Vinci la ricarica per un anno". In questo caso l'operatore mette in palio per i suoi clienti 10 ricariche ogni settimana, per tre settimane, del valore di 250 Euro ciascuna. I fortunati vincitori oltretutto potranno non preoccuparsi di spendere immediatamente la ricarica vinta in quanto sarà possibile usufruire della vincita per ben venti anni.

Come si partecipa al concorso? Niente di più semplice perché tutti i clienti con una sim TIM non dovranno fare altro che effettuare una ricarica online di almeno 25€ nel periodo appunto precedentemente dichiarato, ossia dal 13 novembre al 3 dicembre. In questo modo parteciperanno automaticamente all'estrazione di settimana in settimana delle 10 ricariche pari al valore ciascuna di 250€. Le ricariche valide alla partecipazione del concorso saranno quelle realizzate direttamente sul sito di TIM, ma anche tramite m.tim.it, da applicazione con MyTIM Mobile e TIMinternet con Carta di Credito o anche TIMPersonal o PayPal.

Ai vincitori estratti il bonus di traffico telefonico, nazionale e roaming TIM, del valore di 250 euro viene erogato in un’unica soluzione, da utilizzare per chiamate vocali, SMS e navigazione dati su rete TIM. Il bonus viene reso disponibile come bundle di traffico telefonico con validità 20 anni dalla sua attivazione, a condizione che l’utenza telefonica resti attiva, non sospesa o morosa e che il cliente non migri ad un’offerta TIM Business. In caso di passaggio ad altro operatore, il bonus non sarà trasferito. In caso di smarrimento della TIM Card con il bonus, si potrà richiede una nuova TIM Card con la stessa numerazione con il residuo del bonus non scaduto. Attenzione: il bonus premio non prolunga automaticamente la validità della SIM, quindi una ricarica per rinnovare di un altro anno la scadenza della SIM va effettuata.