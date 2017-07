TIM: San Marino sarà il primo stato d'Europa ad adottare la nuova rete 5G

La Repubblica di San Marino sarà il primo stato in Europa ad ottenere la rete 5G di nuova generazione per quanto riguarda il mobile. L'accordo è stato siglato tra il Segretario della Repubblica di San Marino e il direttore Technology di TIM che permetteranno dunque a tutti gli utenti dell'operatore residenti nello stato di San Marino di poter usufruire per primi in tutta Europa della nuova copertura di rete mobile.

Tutti i siti mobile della Repubblica di San Marino verranno aggiornati entro il 2017 al 4.5G anticipando dunque proprio le specifiche tecniche del 5G in arrivo prossimamente. Si è parlato, durante le fasi di firma del trattato, dell'adozione di antenne evolute di tipo MIMO4x4 con Carrier Aggregation, modulazioni di ordine superiore e architettura Cloud e small cell per permettere il minor impatto ambientale.

Palese come questo accordo permetterà di avviare la prima sperimentazione in ambito europeo della nuova tecnologia 5G capace di usare ampiezze di banda ben più ampie delle attuali tecnologie permettendo soprattutto di consentire prestazioni fortemente superiori rispetto a quanto realizzato attualmente. Da non sottovalutare il fatto che tutto questo permetterà di arrivare in forte anticipo rispetto alle direttive emanate dalla comunità europea che prevede come scadenza dei termini massimi il prossimo 2020.

Le nuove tecnologie del 5G non possono che essere viste come una vera e propria rivoluzione oltre che estensione delle attuali reti in 4G. Un livello decisamente superiore che non eliminerà l'attuale rete ma ne amplierà le frequenze permettendone l'utilizzo in prestabilite situazioni in cui vi è la necessità di banda elevata. In questo caso il 5G sarà necessario per le nuove tecnologie come la guida autonoma ma anche l'ormai famoso Internet of Things che sappiamo essere in forte evoluzione.