TIM Super One 32GB: minuti illimitati e 32 Giga in 4G a 15 ogni 4 settimane. Come si attiva

TIM continua a permettere ad alcuni clienti provenienti da altri operatori di attivare la TIM Super One 32GB, l'offerta speciale che l'operatore italiano ha previsto per un numero limitato di ex clienti e soprattutto per coloro a cui verrà inviato un SMS direttamente dal Servizio Clienti dopo aver lasciato il nominativo nella sezione speciale del portale di TIM "Passa a Tim con Operatore". E' essenzialmente un'edizione limitata e solo per pochi fortunati che verranno selezionati dal servizio commerciale di TIM.

In questo caso l'offerta Super One 32GB prevede l'attivazione della classica Super One la quale mette a disposizione minuti illimitati verso tutti e 2GB di traffico dati di Internet Mobile fino alla rete 4G a cui si vanno a sommare 30GB di traffico dati sempre fino a velocità 4G il tutto ad un prezzo di 15€ ogni 4 settimane. Come detto l'offerta sarà disponibile da chi proviene da operatori esterni come Wind e Tre acquistando una nuova SIM tramite l'immissione del proprio numero nella sezione "Passa a Tim con Operatore" che trovate in questa pagina.

Il costo di attivazione dell'offerta nei centri TIM è di 9 Euro ma è previsto un ulteriore addebito di 29 Euro se la SIM non rimane attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 Euro con un credito residuo di 5 Euro incluso anche se in alcuni casi è possibile trovare SIM in vendita a 5 Euro con credito residuo di 1 Euro. Se invece l'attivazione avviene online il costo è di 3 Euro anche qui con ulteriore addebito di 20 Euro in caso in cui non rimanga attiva la SIM per almeno 24 mesi. Il costo della SIM spedita è di 20 Euro ma con 15 Euro di credito residuo presente.

Ricordiamo che al momento dell'attivazione in automatico si attiva il profilo tariffario base TIM One Prime Go che prevede un costo di 0.49 centesimi di Euro ogni settimana (gratis nelle prime 4 settimane) il quale permette di avere chiamate e SMS illimitati a tempo indeterminato verso un numero mobile TIM a scelta ma anche di vince alcuni premi come biglietti per il cinema o premi in ricariche. In qualunque momento è possibile passare al piano tariffario base TIM Base New che non ha costi fissi settimanali e il passaggio è divenuto gratuito per tutti. Ricordiamo infine che per queste offerte è possibile che l'operatore modifichi in qualunque momento la disponibilità.