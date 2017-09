TIM Ten GO aumenta il traffico dati a 15GB ma sempre a 10. Prorogata fino al 20 settembre

La nuova offerta di TIM, la Ten GO, aumenta il quantitativo di traffico dati mantenendo però il costo finale che di certo non può che essere appetibile a tutti gli utenti che cercano molto traffico dati con poco prezzo. In questo caso, infatti, l'offerta permette di ottenere non più 10GB ma ben 15GB da utilizzare nel corso delle 4 settimane senza alcuna limitazione di soglie settimanali e soprattutto ad un prezzo che si mantiene sempre sui 10€. Tutti coloro che hanno intenzione di realizzare la trasportabilità da altri operatori abilitati potranno farlo ancora fino a 20 settembre.

Nello specifico dunque tutti gli utenti che provengono da operatori virtuali ma anche da Wind e Tre Italia potranno godere del passaggio a TIM Ten GO che come detto permetterà di ottenere:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

15GB di traffico dati senza soglie settimanali

L'offerta che potrà essere attivata entro il prossimo 20 settembre vedrà la spedizione della nuova SIM direttamente a casa con un costo di attivazione pari a 3€. In caso di attivazione in negozio invece il costo di attivazione aumenterà e diverrà di 9€. Per entrambi i casi comunque è prevista una penale di 20€ per chi lascerà TIM prima dei 24 mesi.