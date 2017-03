Torino prima città d'Italia in 5G, già entro il 2017 le prime 100 smart cell

Il capoluogo piemontese sarà la prima città in Italia e tra le prime in Europa ad avere una nuova rete mobile 5G, con il progetto che è già entrato nella fase operativa grazie al Memorandum of Understanding siglato da TIM e dal Comune di Torino. La prima sperimentazione in ambito metropolitano delle reti 5G si terrà entro il 2018, dove ha sede il centro di innovazione e sviluppo dell'operatore telefonico. Nel progetto è prevista naturalmente anche l'estensione progressiva della nuova rete sul territorio urbano comunale con l'obiettivo di coprire l'intera città nel 2020.

TIM ha in programma di installare entro il 2017 le prime 100 small cell nelle principali aree del centro Città, come via Roma, via Po, via Garibaldi, via Lagrange, piazza Vittorio, nel Quadrilatero Romano, oltre che nelle zone del Politecnico e dell'Università di Torino. Le nuove celle si aggiungeranno ai 200 siti ultrabroadband mobile con cui la compagnia punta a garantire la migliore copertura mobileall'interno dell'area urbana. La nuova rete sarà infine supportata dall'infrastruttura in fibra ottica che ad oggi raggiunge già la quasi totalità del territorio comunale.

Con l'iniziativa Torino è candidata a diventare la "prima città italiana 5G" e sede preferenziale per le attività previste dal 5G Action Plan della UE. Da Torino partirà l'accelerazione dello sviluppo attraverso l'avvio di sperimentazioni e dell'utilizzo pubblico della nuova tecnologia prendendo come riferimento i risultati ottenuti nelle principali aree metropolitane. Negli esperimenti verranno coinvolte un massimo di 3.000 utenze, che potranno usufrurire in anticipo delle prestazioni e dei servizi sperimentali abilitati grazie allo sfruttamento delle nuove tecnologie di rete.

Torino sarà la prima città in Italia, inoltre, a far parte della prima rete paneuropea di città interconnesse in 5G, con servizi che espanderanno il concetto della Smart City in diverse aree , come: gestione della pubblica sicurezza, flotte di mezzi pubblici ed erogazione di servizi informativi, reti di telesorveglianza, realtà virtuale a supporto del turismo. Anche l'industria manifatturiera beneficerà dalle nuove reti 5G con processi produttivi mirati a sfruttare le nuove tecnologie di connessione per dare vita all'industria 4.0 di nuova generazione all'interno della città.

Giuseppe Recchi, Presidente Esecutivo di TIM, ha dichiarato: "Siamo il primo investitore privato del Paese con un piano industriale che prevede 11 miliardi di euro di investimenti in 3 anni, di cui 5 miliardi dedicati allo sviluppo di nuove reti a banda ultralarga: dentro c’è il futuro, le connessioni veloci e lo sviluppo delle città. Quando parliamo di big data, di digital identity e di internet of things siamo consapevoli che alla base di tutto questo c’è sempre la qualità e la velocità delle reti. TIM ha il privilegio di essere l’azienda trainante per lo sviluppo della cultura digitale del Paese e oggi questo accordo aggiunge un altro importante tassello alla nostra strategia".