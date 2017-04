Velocità ADSL, la preferita dagli italiani è quella da 7 MB

Un nuovo studio di SosTariffe ha analizzato le richieste sulle offerte ADSL con velocità da 2 a 100 Mega in cui è emerso che la variante preferita dagli italiani è quella "base" da 7 Mega. L'analisi è stata condotta grazie allo strumento di confronto delle migliori offerte ADSL e allo speed test che il portale mette a disposizione dei propri utenti per individuare quali sono i provider internet più veloci in ogni zona di residenza.

"In tutte le regioni si cercano connessioni ADSL 7 Mega", si legge sulla nota stampa riportata a margine dello studio. "Valle d'Aosta, Basilicata e Sardegna sono le regioni dove più si cercano pacchetti con velocità da 7 mega, in Basilicata e Liguria la maggioranza delle ricerche è per connessioni da 20 e 100 mega di velocità". Il tutto nonostante la maggiore diffusione delle proposte commerciali con cui gli operatori intendono vendere connessioni da 20 mega di velocità.

Il 58,1% del campione che rappresenta gli italiani nello studio preferisce una ADSL da 7 mega, mentre il 32,5% ricerca connessioni da almeno 20 mega. Sono solamente l'8,5% infine che vorrebbero attivare una connessione 100 mega, mentre un misero 0,9% è ancora alla ricerca di una anacronistica connessione da 2 mega. Insomma, è colpa del cosiddetto "italiano medio" se gli operatori nostrani non investono nelle connessioni di rete fissa? La risposta è no.

Se da una parte è vero che una maggiore richiesta dovrebbe portare ad ottenere un servizio di qualità superiore, dall'altra è anche vero che - come sottolinea SosTariffe - gli italiani non cercano connessioni più veloci dei tipici 20 mega perché probabilmente consapevoli che la velocità effettiva di connessione sarebbe di molto inferiore a quella nominale. Aziende e governo stanno puntando parecchio sulla fibra ottica negli ultimi anni, ma è evidente che ancora oggi nelle zone periferiche la connettività fissa scarseggia.

Di seguito l'estratto della nota stampa rilasciata dal portale italiano, mentre in calce trovate la tabella per intero con i risultati suddivisi per regione:

"La velocità media effettiva rilevata dallo speed test del sito è di circa 10 Mb/s: dunque perché gli italiani dovrebbero volere una connessione superiore ai 7 Mega quando in media non si superano i 10 Mega? Sono poche le regioni dove si superano i 10 mega e questo potrebbe dimostrare il poco interesse degli italiani verso pacchetti con velocità nominali superiori ai 7 mega".