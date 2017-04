Vodafone attiva l'IperFibra a 1Gbps in nuove quattro città italiane

Molti italiani scelgono l'ADSL standard da 7 mega perché ormai disillusi delle performance della rete internet nella propria zona, tuttavia altri italiani possono disporre di connessioni da 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Si chiama digital divide, e non è una cosa così negativa per chi abita nelle grandi città, come Bari, Cagliari, Catania e Venezia, che a partire dal 20 aprile offrono ai propri cittadini l'IperFibra di Vodafone sfruttando le suddette velocità di connessione.

L'IperFibra di Vodafone si estende quindi in nuove quattro città, dopo essere stata adottata a Milano, Bologna, Torino e Perugia. La rete è stata posata grazie alla partnership con Oper Fiber e si basa su tecnologia FTTH (Fiber to the Home), la quale porta la connessione in fibra ottica dalla centrale fino ad appartamenti ed uffici, passando ovviamente per gli armadi in strada. Si tratta della tecnologia più veloce fra quelle presenti in Italia, sfruttando la fibra in tutto il percorso.

Vodafone commenta così le novità all'interno di una nota rilasciata alla stampa negli scorsi giorni: "Per la prima volta, famiglie e imprese potranno sperimentare tutta la potenza delle Rete Vodafone che abilita nuovi servizi, dalla realtà virtuale alla telemedicina, e rende più veloci e performanti servizi come lo streaming video, il download di file di grandi dimensioni, l’utilizzo di strumenti di cloud per l’archiviazione di documenti".

L'operatore ha introdotto la sua IperFibra anche in otto distretti industriali italiani, oltre alle città che abbiamo già menzionato: Moncalieri, Cologno Monzese, Carpi, Modena, Forlì Ospedaletto, Modugno, Surbo e Arzano. Per quanto riguarda la fibra "tradizionale", Vodafone sostiene di coprire oltre 970 comuni italiani raggiungendo più di 12 milioni di famiglie e imprese, mentre sul fronte mobile viene offerto il servizio 4G LTE al 97,2% della popolazione.