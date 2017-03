Vodafone, aumenta il costo del piano base per alcuni clienti: come evitarlo

Proprio come avveniva qualche tempo fa con la controversa, discussa e discutibile Prime Go di TIM, anche Vodafone inciampa nelle modifiche (coatte) delle condizioni contrattuali. Alcuni clienti privati con ricaricabile riceveranno a partire dal 18 aprile un aumento nel costo del piano base, che richiederà una spesa fissa pari a 49 centesimi alla settimana. Il piccolo abbonamento verrà addebitato anticipatamente, per un totale di 1,96 Euro, ogni 4 settimane.

Alcuni clienti stanno ricevendo in questi giorni un SMS informativo in cui vengono sottolineate le modifiche del contratto. Ad indorare la pillola c'è una clausola: a fronte del cambiamento delle condizioni Vodafone offre la possibilità di parlare gratis con tutti i numeri e navigare gratis fino a 2 GB ogni domenica. L'aggiunta però è da richiedere a parte: nonostante l'aumento dei costi del piano base sia una certezza, per avere i vantaggi bisognerà chiamare il 42828.

Di seguito il testo dell'SMS informativo:

"Dal 18/4 cambiano le condizioni economiche del piano base della tua SIM, che avra' un costo di 49 cent/settimana in piu', addebitati anticipatamente ogni 4 settimane. Restano invariate tutte le altre condizioni economiche. I minuti, SMS e dati inclusi nella tua offerta non cambiano. Hai diritto entro 30 giorni di recedere dal contratto, o di passare ad altro operatore, senza penali. Per info, condizioni economiche, cambio piano gratuito e diritto di recesso o passaggio ad altro operatore, chiama il 42593 o vai su voda.it/informa . Puoi chiedere di parlare gratis con tutti i numeri e navigare gratis fino a 2 Giga ogni domenica chiamando il 42828".

Non manca la possibilità di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, possibilità offerta senza penali se l'operazione viene effettuata entro 30 giorni dalla ricezione del messaggio. Certo è che l'utente non può fare molto per evitare questo dazio (dovuto alle imminenti novità in ambito roaming EU per il 2017?), dal momento che tutti gli operatori italiani si stanno adattando imponendo balzelli vari agli utenti, che dovranno pagare di più per ottenere quasi nulla in cambio.

Ulteriori informazioni sul cambiamento nelle condizioni economiche del piano della SIM ricaricabile da parte di Vodafone possono essere trovate sul sito ufficiale, che riporta la seguente nota:

Modifica delle condizioni di alcuni servizi per i clienti privati ricaricabile a partire dal 18 aprile 2017

A partire dal 18 aprile 2017 verranno modificate le condizioni economiche del piano della SIM per alcuni clienti ricaricabile. Il costo dell’offerta e di eventuali promozioni attive resta invariato, così come i minuti, SMS e dati inclusi.

Tali piani avranno un costo di 49 cent alla settimana in piu’, addebitati anticipatamente ogni 4 settimane.

Chiamando il 42828, tutti i clienti interessati da questa modifica potranno ogni domenica parlare gratis con tutti i numeri e navigare gratis fino a 2GB.

Tutti i clienti interessati riceveranno un SMS informativo e potranno cambiare il piano della propria SIM chiamando il 42593 o recedere dai servizi Vodafone o passare ad altro operatore senza penali entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS. Il diritto di recesso potrà essere esercitato gratuitamente su variazioni.vodafone.it oppure inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)



Importante: è possibile aggirare l'aumento del costo della tariffa base imposto da Vodafone cambiando piano base. In base a quanto abbiamo potuto appurare contattando l'assistenza della società i piani esenti dalle novità sono al momento Vodafone25 e Vodafone Senza Scatto New, quindi basta richiedere il cambio nel piano base per evitare gli ultimi rincari.