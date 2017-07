Vodafone: da oggi i clienti Fibra e ADSL potranno ottenere 40GB di traffico dati su mobile

Vodafone con "Giga in Vacanza" permetterà di portare letteralmente i gigabyte di traffico dati direttamente nei luoghi delle vacanze degli utenti. Sì, perché per tutti coloro che sono già clienti Vodafone in simultanea con Fibra o anche ADSL o intendono divenirlo potranno ottenere in regalo dall'operatore un totale di 40GB divisi in 20GB al mese direttamente sul mobile. In questo caso dunque potranno utilizzare questo traffico dati durante le vacanze estive o anche per condividerla in hotspot.

Con Giga vacanza, i clienti che hanno scelto Vodafone sia sulla rete fissa sia sulla rete mobile, possono quindi navigare sullo smartphone come a casa, senza consumare i Giga della propria offerta. Inoltre, con Giga Vacanza tutta la velocità della rete Vodafone può essere condivisa con amici e familiari, anche in modalità hotspot, un plus non indifferente. È possibile attivare Giga Vacanza attraverso la My Vodafone app. L’opzione è gratuita e può essere attivata per una settimana e poi rinnovata per un’altra settimana, anche consecutivamente, entro il 30 giugno 2018. I 40 Giga gratuiti sono disponibili solo in Italia.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma CARE, l’iniziativa di Vodafone che attraverso una serie di azioni concrete mira a consolidare, valorizzare e premiare il rapporto con i propri clienti. Da non dimenticare come i servizi in fibra di Vodafone Italia sono disponibili già in più di 1.000 città ed è di Vodafone la prima offerta commerciale in fibra in Italia fino a 1 Gigabit al secondo a Milano, Bologna, Torino, Perugia, Bari, Catania, Cagliari, Padova, Napoli, Venezia, Palermo grazie alla partnership con Open Fiber per portare la fibra fino alla casa dei clienti in 250 città.

Da oggi, inoltre, il piano IperFibra che permette di navigare fino a 300 Megabit al secondo, con una SIM inclusa con 1GB in 4G per navigare da subito sia in casa sia fuori e 12 mesi di PlayStation Plus è in promozione a 20 euro ogni 4 settimane. Il Piano IperFibra Family con IperFibra fino a 1 Gigabit al secondo, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e chiamate illimitate verso i fissi di 40 destinazioni internazionali e verso i mobili di Cina, Usa e Canada, una SIM con 1GB in 4G per navigare da subito sia in casa sia fuori e 12 mesi di PlayStation Plus e’ invece in promozione al costo di 25 euro ogni 4 settimane.