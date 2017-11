Vodafone: domani con Happy Friday una rivista in regalo per 1 anno

Vodafone Happy Friday è il programma che premia tutti gli utenti Vodafone che rimangono fedeli all'operatore. Solitamente tramite l'applicazione propone agli utenti iscritti alcuni premi con la raccolta di sorrisi che possono essere accumulati con le ricariche. In questo caso come ogni venerdì Vodafone permette di ricevere un premio che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe prevedere la possibilità di abbonarsi per un anno ad una rivista digitale.

Come sempre per i dettagli precisi si dovrà attendere la giornata di domani ma intanto possiamo anticiparvi che per ottenere il premio del venerdì basterà recarsi dalla mezzanotte tramite l'applicazione My Vodafone direttamente alla sezione Happy e da lì ritirare il premio su Happy Friday. In questo caso dopo aver disegnato il classico sorriso appariranno le istruzioni per il ritiro del premio che, come detto, consisterà in un abbonamento gratuito per un anno alla rivista digitale tra Vanity Fair, GQ, La Cucina Italiana e Condè Nast Traveller.

Per qualsiasi altra informazione in merito al programma di Vodafone Happy è possibile consultare la pagina del portale ufficiale dove oltre a poter accedere con il proprio account è possibile anche visionare tutto l'elenco dei premi che l'utente potrà ottenere in cambio dei suoi punti "sorriso".