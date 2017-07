Vodafone: ecco le nuove tariffe standard: Smart, Pro e Red con minuti illimitati

Vodafone ha ufficializzato le nuove offerte standard per gli abbonamenti e per le ricaricabili unificando le due situazioni e permettendo agli utenti di ottenere maggiori vantaggi. si chiamano Smart, Pro e Red e per tutte e tre si prevede la possibilità di usufruire della promozione Social&Chat senza limiti. Non solo perché la novità più importante è senza dubbio l'unificazione per quanto concerne gli abbonamenti e le ricaricabili che comunque mantengono come è chiaro la diversa modalità di pagamento.

In questo caso dunque Vodafone propone da oggi tre diverse tariffe che si diversificano per la quantità di chiamate, SMS ma anche il traffico dati. Nello specifico le nuove tariffe prevedono:

Vodafone SMART : permette di avere 500 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti e 2GB di traffico dati da poter utilizzare anche sotto rete 4G al costo di 12€ al mese (28 giorni) per coloro che vorranno scegliere il pagamento con credito sulla SIM mentre il prezzo si riduce a 10€ al mese (28 giorni) per coloro che pagheranno con addebito su c arta di credito o sul conto corrente .

Da non dimenticare anche il vantaggio che potranno ottenere gli utenti che riguarda l'inclusione della Vodafone Pass Social&Chat senza una scadenza. Sappiamo infatti che le nuove promozioni estive per gli utenti Vodafone permettono di attivare l'opzione per un tempo di 8 settimane gratuitamente mentre successivamente si dovrà pagare un corrispettivo di 5€ al mese. In questo caso viene offerta l'opzioni a tempo indeterminato gratuitamente permettendo dunque agli utenti di non usare gigabyte del proprio profilo per le chat di messaggistica e per i social.

Per i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 29 euro in promozione a 3 euro, che sarà addebitato insieme al costo delle prime 4 settimane. La promozione è valida se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 360 euro. Altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro. Per i già clienti Vodafone prevede invece un contributo di cambio offerta di 19 euro. Inoltre tutte le offerte sono valide a questi costi fino al 31 agosto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine di Vodafone.