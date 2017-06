Vodafone: ecco lo strumento che vi permette di capire quanti Giga avrete in Europa

Finalmente in Europa sarà possibile chiamare, messaggiare o navigare su internet senza dover acquistare alcun tipo di pacchetto speciale o senza dover pagare un surplus per lo stesso. Non tutti gli operatori permettono di sfruttare l'intero pacchetto di traffico dati ponendo alcune limitazioni in base alle regole che la Commissione Europea ha stabilito. In questo caso per capire quale sia il tetto di traffico dati che ogni utente avrà la possibilità di sfruttare nei paesi europei in base chiaramente al proprio piano tariffario nazionale si deve calcolare tramite una formula del cosiddetto "Data cap".

Lo avevamo già delineato nel nostro articolo che riepilogava tutto quello che c'era da sapere sul nuovo Roaming Zero europeo e soprattutto come i vari operatori italiani avrebbero affrontato la questione del traffico dati. In questo caso per poter calcolare quanti Giga possa effettivamente sfruttare un determinato utente ci viene incontro Vodafone che per i propri clienti ha realizzato un piccolo tool che in modo del tutto automatico risponde a tale esigenza.

Il calcolatore che potete trovare direttamente a questa pagina del portale dell'operatore rosso (nella sezione Dettagli) permette di selezionare a monte la tariffa che ogni utente spende mensilmente in Italia e ricevere in modo del tutto automatico quanti dati, espressi chiaramente in gigabyte, sarà possibile sfruttare in Europa affinché non si debba pagare alcun surplus. Nel caso in cui si vada a superare quel limite imposto dal calcolo si riceverà un SMS di notifica da Vodafone il quale avvertirà del pagamento di 0.77 centesimi di Euro per ogni Mega ossia 7.7 Euro per ogni GB in più.