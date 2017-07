Vodafone Exclusive permette di utilizzare le mappe senza consumare traffico dati

Tutti gli utenti iscritti al programma Vodafone Exclusive potranno utilizzare le mappe sul proprio smartphone senza consumare traffico dati del proprio piano. E' una novità introdotta dall'operatore rosso per invogliare gli utenti ad iscriversi al programma Exclusive che sappiamo risulti a pagamento ma che permetta appunto anche alcune "esclusive" come questa novità. Chiaramente per tutti coloro che viaggiano spesso e dunque usano il navigatore presente nello smartphone che consuma traffico dati potrebbe risultare quanto mai vantaggioso aderire a questa novità di Vodafone.

In generale sappiamo che Vodafone Exclusive altro non è che un servizio a pagamento realizzato dall'operatore che al costo di 1.90€ al mese permette di ottenere alcuni vantaggi come il Servizio clienti dedicato tramite il 193 nel quale sarà possibile parlare con un consulente. Non solo perché gli utenti che pagano potranno anche ottenere un ingresso al cinema gratuito durante l'arco del mese e valido anche nei weekend quindi un anno di abbonamento ad una rivista Mondadori e la possibilità di utilizzare il proprio traffico dati anche in modalità hotspot quindi per far navigare anche altri dispositivi oltre allo smartphone. In questo caso oltre a tutti questi vantaggi da oggi, Vodafone Exclusive, permetterà anche di navigare nei servizi Mappe senza consumare il traffico dati della propria offerta.

Nel dettaglio l'utilizzo delle mappe senza consumare Giga è riservato ai clienti con un'offerta attiva che includa traffico dati e copre la sola navigazione successiva all'impostazione dei punti di partenza e arrivo. È soggetto a condizioni di uso corretto e lecito come specificato nelle Condizioni Generali di Contratto ed è valido solo sul territorio nazionale.

Ma quali sono le applicazioni consentite per la navigazione? La navigazione senza consumare Giga comprende l’utilizzo delle app Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Google maps, Maps app, TomTom Go mobile, Redmond, Moovit, Citymapper, Karta GPS, Autovelox, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation(be-on-road), Probus, Via Michelin e yandex-maps. Non solo perché Vodafone consente anche l'uso di alcuni siti internet adottati per la navigazione.