Vodafone Happy: ecco tutti i nuovi premi compreso anche traffico dati gratuito

Vodafone Happy è il nuovo programma di Vodafone Italia che premia i propri clienti per il tempo passato insieme. I punti si chiamano sorrisi e per partecipare è necessario registrarsi tramite l’app My Vodafone, il sito web Vodafone.it, il numero gratuito di Assistenza Clienti 42626 o recarsi presso uno dei negozi Vodafone. Una volta iscritti, ad ogni ricarica o fattura, i clienti Vodafone riceveranno un numero di “sorrisi” proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone o alla spesa effettuata, che potranno poi essere convertiti in premi. Proprio il catalogo di questi premi è stato rinnovato dall'operatore rosso che permetterà ora di guadagnare anche traffico dati gratuito.

In questo caso l'azienda ha deciso di rinnovare l'intero catalogo permettendo agli utenti di ottenere di più dalla partecipazione al concorso. In particolare ricordiamo come ad ogni euro corrispondano 10 sorrisi per chi è cliente Vodafone da meno di 3 anni e, rispettivamente, a 20 e 30 sorrisi per chi lo è da almeno 3 e 10 anni.

Ecco dunque l'elenco dei nuovi premi che Vodafone Happy permetterà di ottenere:

200 punti: Happy Video – Video Illimitati per 2 giorni dall’attivazione;

200 punti: Coupon -20% su sito Nike.com;

200 punti: Moleskine personalizzazione agenda;

200 punti: Coupon -30% su sito danordafood.it;

500 punti: Happy 2GB – 2GB in 4G per 2 giorni dall’attivazione;

500 punti: Rivista digitale Glamour per 6 mesi;

500 punti: Happy Vodafone No Limits – minuti illimitati verso tutti i numeri Vodafone per 7 giorni;

800 punti: Happy Giga Night – Giga illimitati in 4G ad alta velocità ogni giorno dalle 23:00 alle 7:00 per 1 settimana;

800 punti: Coupon Ristoranti per 2 al prezzo di 1 – Sconto del 50% su una cena per 2 persone presso i ristoranti aderenti;

1000 punti: Happy 4GB – 4GB in 4G per 7 giorni dall’attivazione;

1000 punti: Happy No Limits Week – minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali per 7 giorni;

1000 punti: Coupon Attrazioni per 2 al prezzo di 1 – 2 biglietti al prezzo di 1 per l’ingresso ai parchi divertimento, parchi acquatici, oasi faunistiche e musei aderenti;

1000 punti: Rivista Glamour per 1 anno;

1500 punti: Auricolari in Ear Stereo;

1500 punti: 3 mesi gratis MyMovies;

1500 punti: Rivista Vanity Fair per 1 anno;

2000 punti: Guida Marco Polo in formato digitale a scelta tra tante destinazioni;

2500 punti: Happy 10GB – 10GB in 4G per 28 giorni;

2500 punti: Happy No Limits – minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali per 28 giorni;

2500 punti: 6 mesi gratis Infinity RTI Spa;

2500 punti: Car Holder Auto – Supporto da auto Universale con placca metallica e fissaggio magnetico;

2500 punti: Rivista digitale AD Architectural Digest per 1 anno;

3000 punti: Coupon Hotel 2 notti al prezzo di 1 – Sconto del 50% su un soggiorno di 2 notti in camera doppia con trattamento Bed & Breakfast;

4000 punti: Auricolari Bluetooth;

8000 punti: Rockbox Cube Bluetooth Speaker;

12000 punti: Happy 50GB – 50GB in 4G per 1 anno;

Ricordiamo che per ottenere il premio tutti gli utenti iscritti chiaramente a Vodafone Happy potranno farlo direttamente nell'applicazione My Vodafone su smartphone nell'apposita sezione. Per quanto riguarda invece gli accessori si potrà fare richiesta solamente tramite il Vodafone Store.