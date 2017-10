Vodafone Happy Friday: ad Halloween in regalo Happy Giga Night per una settimana

Vodafone Happy Friday è ormai il conosciuto appuntamento che ogni venerdì vede l'operatore rosso regalare una qualche promozione per i suoi utenti fedeli che nello stesso tempo possono accumulare anche punti preziosi da usare poi per accedere ad un catalogo di prodotti o anche a promozioni o ricariche premio. In questo caso per questo venerdì Vodafone sembra aver fatto le cose in grande e vista la presenza di Halloween ecco che da domani sarà possibile attivare la Happy Giga Night con internet illimitato dalle 23 alle 7 del mattino per un'intera settimana.

In questo caso tecnicamente la promozione non prevede il rinnovo automatico e dunque l'utente non dovrà fare nulla per poi disdirla visto che si disattiverà in modo del tutto automatico al termine della settimana di promozione. Il traffico dati sarà quello solito incluso per la navigazione su APN mobile.vodafone.it ma anche iphone.vodafone.it e wap.omnitel.it. In questo caso per l'attivazione basterà recarsi all'interno della propria applicazione My Vodafone alla sezione Happy Friday nella giornata di domani, venerdì 27 ottobre, e attivare seguendo le indicazione dell'operatore appunto la promozione Giga Night.

Ricordiamo come a Vodafone Happy potrà accedere chiunque si registri alla specifica sezione dal portale o dall'applicazione per Android o iOS. In tal caso il programma risulta assolutamente gratuito e premierà gli utenti più fedeli con accessori ma anche sconti o traffico dati e minuti in base a quanti sorrisi si sarà riusciti ad accumulare. In questo caso oltretutto tutti i clienti Vodafone iscritti potranno ogni venerdì scoprire con Happy Friday l'ulteriore regalo che l'operatore mette a disposizione senza chiaramente consumare sorrisi già accumulati.