Vodafone Happy Friday: per questo weekend 8GB di traffico dati. Ecco come attivarli

Vodafone Happy Friday è il programma che premia tutti gli utenti Vodafone che rimangono fedeli all'operatore. Solitamente tramite l'applicazione propone agli utenti iscritti alcuni premi con la raccolta di sorrisi che possono essere accumulati tramite le ricariche. Ebbene ogni venerdì Vodafone premia i suoi utenti con offerte o promozioni diverse. Ecco che per questo fine settimana gli utenti potranno godere di un regalo decisamente sostanzioso visto che potranno godere fino ad 8GB di traffico dati da poter sfruttare tra le giornate di sabato e domenica.

Come prassi chiaramente si dovrà entrare nella sezione del premio del venerdì e chiedere l'attivazione del regalo per l'Happy Friday. Chiaramente il tutto avverrà in maniera completamente gratuita e dunque senza addebito di una quota ma soprattutto al termine della giornata della domenica il tutto tornerà come prima in modo automatica lato server. Insomma un regalo piuttosto succoso per gli utenti Vodafone che potranno quindi navigare per due giorni senza doversi preoccupare di terminare il proprio residuale di gigabyte.

Per tutti coloro che non hanno l'applicazione installata di Vodafone potranno comunque attivare la promozione anche sul sito internet a questa pagina o addirittura chiamando il 42626. Per ulteriori informazioni è possibile visionare la pagina dedicata sul portale di Vodafone a questo indirizzo.