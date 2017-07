Vodafone Happy Friday: questo venerdì in regalo 8GB di traffico dati per il weekend

Vodafone è pronta a regalare agli utenti un weekend all'insegna della navigazione gratuita da smartphone. Sì, perché secondo alcune indiscrezioni sembra che l'operatore rosso sia pronto a proporre tramite il nuovo Vodafone Happy Friday ben 8GB di traffico dati da sfruttare durante tutta la durata del prossimo weekend. Sappiamo come Vodafone Happy Friday vada a proporre agli utenti iscritti alcuni premi con la raccolta di sorrisi che possono essere accumulati tramite le ricariche. Ebbene ogni venerdì Vodafone premia i suoi utenti con offerte o promozioni diverse.

Tramite i colleghi di Tariffando si è potuto scoprire in anteprima come il regalo per il prossimo fine settimana sia proprio 8GB da poter utilizzare tutto il sabato (8 luglio) e la domenica (9 luglio) senza dunque incorrere in riduzione del proprio piano dati. In questo caso al solito la promozione sarà possibile attivarla tramite l'applicazione My Vodafone alla sezione Happy Friday previa iscrizione al concorso.

A questo punto basterà entrare nella sezione del premio del venerdì e chiedere l'attivazione del regalo per l'Happy Friday. Chiaramente il tutto avverrà in maniera completamente gratuita e dunque senza addebito di una quota ma soprattutto al termine della giornata della domenica il tutto tornerà come prima in modo automatica lato server. Insomma un regalo piuttosto succoso per gli utenti Vodafone che potranno quindi navigare per due giorni senza doversi preoccupare di terminare il proprio residuale di gigabyte.