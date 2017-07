Vodafone Italia: chiuso il trimestre con ricavi in crescita per la sesta volta consecutiva a +3.2%

Vodafone chiude per la sesta volta consecutiva il trimestre con ricavi positivi. Un bel +3.2% rispetto a quanto realizzato durante lo scorso anno con una progressione importante nei ricavi da servizi che hanno raggiunto ben 1.319 milioni di euro. Un potenziale unico quello di Vodafone che grazie ad un incremento degli utenti mobile ma anche e soprattutto per quanto concerne il segmento del fisso riesce a sovrastare rispetto al passato.

Quello che viene esternato da Vodafone Italia stessa è soprattutto la crescita da servizi mobile che in un solo anno ha fatto registrare un +0.9% riuscendo ad ottenere la cifra di 1.079 milioni di euro di ricavi. Il tutto sostenuto dai risultati positivi provenienti dal segmento prepagato ma anche da quello consumer ed enterprise. Non solo perché sono da annoverare anche i risultati positivi del consumo di dati mobile (+46%), dal numero di clienti 4G che riescono a raggiungere i 9.7 milioni con una crescita addirittura di +2.9 milioni rispetto allo scorso anno.

Accanto a questo vi è anche la crescita dei ricavi dei servizi da rete fissa che sono ora 240 milioni di euro equivalenti ad una crescita di oltre il 14.4% rispetto allo scorso anno con un aumento dei clienti di banda larga fissa (+11.7%) che raggiungono i 2.3 milioni di utenze.

Un progresso davvero impegnativo quello di Vodafone che ha raggiunto una copertura totale addirittura il 97.4% della popolazione con oltre 7.000 comuni coperti dalla rete rossa. Non solo perché in alcune città italiane quali Firenze, Palermo, Milano e Verona ha già lanciato la rete mobile 4.5G che può raggiungere velocità di 800 Megabit al secondo. A queste seguiranno anche Genova, Torino, Bologna, Roma e Napoli che permetteranno dunque agli utenti di usufruire delle più alte velocità da mobile mai viste in Italia. Per la rete fissa, i servizi di Fibra, sono ora disponibili in oltre 1.000 città italiane di cui 11 coperte con fibra fino a 1 Gigabit al secondo grazie ad Open Fiber.