Vodafone Italia presenta la nuova ''Shake Remix'' per i giovani under 30 che vogliono sempre cambiare

Vodafone Italia continua a corteggiare gli utenti giovani e in questo caso decide di assecondarli con una nuova offerta capace di essere completamente personalizzata in base alle esigenze che gli stessi hanno per quanto riguarda SMS, chiamate o anche traffico dati. Parliamo della nuova Vodafone “Shake Remix” che sarà attivabile da tutti coloro che posseggono un'età inferiore ai 30 anni. Come vedremo però questa non è l'unica novità visto che l'operatore ha deciso di ufficializzare anche “Vodafone One”, un’unica offerta che racchiude il meglio della rete Vodafone, fissa e mobile, per consentire alle famiglie di essere sempre connesse alla massima velocità.

Iniziamo innanzitutto con “Shake Remix” dove Vodafone mette tutta la sua esperienza da operatore nel mondo dei giovani. In questo caso l'operatore vuole rispondere all’esigenza degli stessi di decidere cosa è meglio per loro. Con Shake Remiz infatti, direttamente dall’App My Vodafone, sarà possibile decidere quanti Giga, SMS e minuti inserire nel proprio piano e costruire così in autonomia la propria offerta. Chiaramente sarà possibile creare l’offerta che si adatta perfettamente alle proprie esigenze e gli utenti potranno cambiare la combinazione di Giga, minuti e SMS quando vorranno ogni 4 settimane, senza costi di cambio piano.

Per i nuovi clienti “Shake Remix” è attivabile in tutti i negozi Vodafone a partire dal 4 ottobre. I già clienti possono attivare “Shake Remix” direttamente dall’App My Vodafone o dalla sezione Fai da te di vodafone.it.

Interessante da segnalare la possibilità per tutti i clienti che attivano “Shake Remix” con addebito su carta di credito o conto corrente di ottenere l'inclusione di Vodafone Pass Social & Chat e Vodafone Pass Music, per navigare sui social e chattare e per ascoltare la musica in streaming senza consumare i Giga del proprio piano. Inoltre, per tutti i clienti “Shake Remix” sono inclusi 6 mesi della piattaforma globale di intrattenimento musicale Tidal Premium con più di 46 milioni di brani a disposizione, e tutti i contenuti on demand e i canali live di Vodafone TV Mobile.

Come detto però l'operatore ha deciso di ampliare le proprie offerte anche con Vodafone One che unisce in un'unica offerta i costi di fisso e mobile, soddisfacendo i bisogni di tutti i tipi di famiglie e soprattutto permettendo di gestire in un unico conto telefonico le spese del nucleo famigliare. In questo caso con 29,90 euro ogni 4 settimane, i clienti possono avere tutta la velocità dell’IperFibra Vodafone fino a 1 Gigabit al secondo e per lo smartphone Vodafone Pass Social & Chat per navigare sui social senza consumare i propri Giga incluso, altri 5 Giga e 1000 minuti e 1000 SMS.

Se la famiglia si compone di molti componenti con Vodafone One sarà possibile avere fino a 3 SIM mobili, alle stesse condizioni della prima SIM a soli 10 euro ogni 4 settimane in più l’una. Inoltre, per gli appassionati di film e serie tv, è disponibile Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV. A 10 euro ogni 4 settimane, Vodafone Tv offre dai canali TV tradizionali arricchiti da funzionalità avanzate, al grande Intrattenimento di NOW TV - la Internet TV di Sky - e, grazie alle partnership siglate con importanti player come Sony Pictures Television, 20th Century Fox, BBC Worldwide e Discovery, a un ampio catalogo on demand di show, film, documentari e contenuti per bambini. Su Vodafone TV sono presenti anche le app di Netflix, CHILI, Youtube e i ticket di NOW TV Calcio e Sport, Cinema e Serie TV.

Vodafone One è attivabile dal 2 ottobre in tutti i negozi Vodafone.