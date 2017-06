Vodafone: nuove offerte di ''winback''. La Special con 10GB a 10 torna attivabile

Da oggi e fino al prossimo 30 giugno, Vodafone, permetterà a tutti gli utenti di altri operatori di attivare le classiche modalità di winback per tornare in Vodafone con le proprie ricaricabili. In questo caso l'operatore rosso darà la possibilità di attivare nuovamente le classiche Vodafone Special con prezzi differenti in base al quantitativo di Gigabyte offerti che oltretutto saranno abbinati anche ai canonici 1000 minuti di chiamate verso tutti. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le offerte che gli utenti potranno scegliere nei negozi abilitati al winback:

Vodafone Special 1GB: permette di avere 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 1GB di traffico dati in 4G al prezzo di 5€ per ogni 4 settimane.

permette di avere 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 1GB di traffico dati in 4G al prezzo di 5€ per ogni 4 settimane. Vodafone Special 4GB: permette di avere 1000 minuti verso tutti e 4GB di traffico dati in 4G al prezzo di 10€ per ogni 4 settimane.

permette di avere 1000 minuti verso tutti e 4GB di traffico dati in 4G al prezzo di 10€ per ogni 4 settimane. Vodafone Special 7GB: permette di avere 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 7GB di traffico dati in 4G al prezzo di 7€ per ogni 4 settimane. Solo per utenti proveniente da 3 Italia.

permette di avere 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 7GB di traffico dati in 4G al prezzo di 7€ per ogni 4 settimane. Solo per utenti proveniente da 3 Italia. Vodafone Special 10GB: permette di avere 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 10GB di traffico dati in 4G al prezzo di 10€ ogni 4 settimane.

Le offerte sono valide per utenti provenienti da Gestori Virtuali (Poste Italiane, LYCA, Fastweb Mobile full, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, DIGI ITALY, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Noverca FULL, Digitel Italia, BT Italia full MVNO, Daily Telecom, Digi Mobile FULL).